¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡¡¹´Â«Åö»þ¤Î¿´¶ÌÀ¤«¤¹¡Öº£²ó¤Ï¸í²ò¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç°ì»þ¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ³°Ìî¼ê¡ÊÍûÀ¯¸ü¡á£²£·¡Ë¤¬£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥¹¡½¥ì¥³¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿»²²Ã¤Î¤¿¤áÊÆ¹ñÆþ¤ê¤·¤¿£²£±Æü¡ÊÆ±£²£²Æü¡Ë¤ËÆþ¹ñ¼êÂ³¤¤Î½ñÎàÉÔÈ÷¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÇ´Ø¡¦¹ñ¶·ÙÈ÷¶É¤Ë¤è¤ê¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£Ìó£´»þ´Ö¸å¤ËÅö¶É¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢Ìµ»öÆþ¹ñ¤Ç¤¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Ï¸í²ò¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¿ôÆü¤Ï³Î¤«¤Ë¾¯¤·¹²¤¿¤À¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¹çÎ®¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿½ñÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï¸½ºß¤ÎÀ¯¼£¾ðÀª¤¬°ì»þ¹´Â«¤È¤Ï²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ç³èÌö¤·¤¿Íû¾áÈÏ»á¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥á¥¸¥ã¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï£±£µ£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£¶ÎÒ¡¢£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£µÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£