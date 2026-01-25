3児の母・川崎希、0歳次女の離乳食3種披露「お皿まで可愛い」「食べやすそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/25】タレントの川崎希が1月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。0歳の次女の離乳食を公開し、話題となっている。
38歳元AKB「食べやすそう」0歳次女の離乳食3種
川崎は「きょうから離乳食3種になったよ」とコメントを添え、写真を投稿。ピンク色の器にペースト状にした鯛、ほうれん草、10倍粥が入った様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「うちも同じくらいです」「お皿まで可愛い」「食べやすそう」「離乳食大変だよね」といったコメントが寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）

