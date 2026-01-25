比嘉愛未（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/25】女優の比嘉愛未が1月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのパスタを公開した。

◆比嘉愛未、手作り明太子パスタ披露


比嘉は「パスタboomが来てます 今夜は 辛子明太子と海苔のパスタ」とつづり、写真を投稿。「新たに仲間入りしてくれた器もほんとに素敵」と続け、茶色い器に盛った手作りの辛子明太子のパスタと、黒い小皿に盛った副菜の写真を披露した。

◆比嘉愛未の投稿に反響


この投稿に「お店で出てきそう」「食べてみたい」「明太子と海苔は最高の組み合わせ」「器がめちゃくちゃお洒落」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

