大食い女王・もえのあずき、ド派手ミニスカコーデ 香港フェスショットに反響「可愛さが限界突破」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/01/25】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが1月25日、自身のInstagramを更新。香港のアイドルフェスでのショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳大食い女王「スタイル良すぎ」ド派手ミニスカショット
もえのは「ASIA IDOL FES in香港ありがとうございました」「香港でのライブは初めてでドキドキやったけどコラボステージもあったり とっても楽しかったぁ」とつづり、香港で開催されたアイドルフェス『ASIA IDOL FES』に出演した際のオフショットを複数枚投稿。ピンクを基調としたフリルたっぷりの衣装姿を公開した。ふんわりとしたミニ丈スカートに白のファーレッグウォーマーを合わせ、美しい脚が際立つキュートなコーディネートを披露している。
この投稿には「香港でも天使」「可愛さが限界突破」「ビジュが強すぎる」「最高の笑顔」「お疲れ様」「スタイル良すぎ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆もえのあずき、美脚際立つミニスカート衣装披露
