TAEHYUNが纏うNARSの艶めき。NYLON JAPANで魅せる新しい色気
NY発のメーキャップアーティストブランドNARSが、TOMORROW X TOGETHER《TAEHYUN》を起用したビューティシューティングをNYLON JAPANとのコラボレーションで実現。光を操り透明感を引き出す「ライトリフレクティング」コレクションと、新しく生まれ変わった「アフターグロー リップバーム N」が織りなす世界観を、2026年1月28日(水)発売のNYLON JAPAN3月号で堪能できます。クールとスイートが共存する、唯一無二の美しさに注目です。
TAEHYUNが魅せるNARSの美学
NYLON JAPAN3月号では、TOMORROW X TOGETHER《TAEHYUN》がソロで表紙を飾り、NARSのメーキャップによって引き出された新たな表情を披露。
「媚びないのに、抗えない」をテーマに、クールとスイート、静と動という相反する魅力が交差するビジュアルを展開します。
26ページにわたるカバーストーリーではロングインタビューも収録され、TAEHYUNの内面に迫る内容に。両面ミニフォトカード付きの豪華仕様で、永久保存版の一冊となっています。
upink限定カラー登場♡透明感を仕込むチューリップデューチーク
光と艶で彩るアフターグロー
アフターグロー リップバーム N
価格：4,180円(税込)
誌面で印象的に使用されているのが、NARSの名品「ライトリフレクティング」コレクションと、新生「アフターグロー リップバーム N」。
透明感を引き出すベースメーキャップと、甘さと洗練が溶け合うリップが、TAEHYUNの表情に繊細な輝きを添えています。
唇をうるおいで満たしながら、ナチュラルなのに目を惹く仕上がりを叶えるリップバームは、日常メイクにも取り入れたくなる存在です♪
カラー：全9色
＊1・・・トコフェロール、ヤシ油、ガーデニアタイテンシス花エキス（エモリエント成分）
＊2・・・シア脂、マンゴー種子油、トコフェロール（エモリエント成分）
＊3・・・バルミチン酸エチルヘキシル、ヒアルロン酸Na、トリヒドロキシステアリン、グルコマンナン（保湿成分）
キャンペーンで広がる特別体験
NYLON JAPAN 2026年3月号
価格：1,000円（税込）
NYLON JAPAN3月号の発売を記念し、2026年1月28日(水)からはNARS限定キャンペーンもスタート。
対象商品購入で「NARS限定TOMORROW X TOGETHER TAEHYUNメッセージ入りポストカード」をプレゼントします。
さらにNARS Cosmetics Japanオフィシャルサイトでは、未公開カットの限定ポストカードや、抽選でサイン入りポラロイドが当たる特別企画も。
NARSとTAEHYUNの世界観を、より深く楽しめるチャンスです。
販売店：全国の書店／コンビニエンスストア／ネット書店
心を奪う“アフターグロー”の余韻
NARSが引き出す光と艶、そしてTAEHYUNが放つ唯一無二の存在感。その融合は、見る人の感情に静かに、そして確かに余韻を残します。
NYLON JAPAN3月号は、ビューティと表現の境界を越えた特別な一冊。
甘さの中に芯のある美しさを感じさせる“アフターグロー”の世界を、ぜひその目で体感してみてください♡