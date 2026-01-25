TAEHYUNが纏うNARSの艶めき。NYLON JAPANで魅せる新しい色気

NY発のメーキャップアーティストブランドNARSが、TOMORROW X TOGETHER《TAEHYUN》を起用したビューティシューティングをNYLON JAPANとのコラボレーションで実現。光を操り透明感を引き出す「ライトリフレクティング」コレクションと、新しく生まれ変わった「アフターグロー リップバーム N」が織りなす世界観を、2026年1月28日(水)発売のNYLON JAPAN3月号で堪能できます。クールとスイートが共存する、唯一無二の美しさに注目です。

TAEHYUNが魅せるNARSの美学

NYLON JAPAN3月号では、TOMORROW X TOGETHER《TAEHYUN》がソロで表紙を飾り、NARSのメーキャップによって引き出された新たな表情を披露。

「媚びないのに、抗えない」をテーマに、クールとスイート、静と動という相反する魅力が交差するビジュアルを展開します。

26ページにわたるカバーストーリーではロングインタビューも収録され、TAEHYUNの内面に迫る内容に。両面ミニフォトカード付きの豪華仕様で、永久保存版の一冊となっています。

upink限定カラー登場♡透明感を仕込むチューリップデューチーク

光と艶で彩るアフターグロー

アフターグロー リップバーム N



価格：4,180円(税込)

誌面で印象的に使用されているのが、NARSの名品「ライトリフレクティング」コレクションと、新生「アフターグロー リップバーム N」。

透明感を引き出すベースメーキャップと、甘さと洗練が溶け合うリップが、TAEHYUNの表情に繊細な輝きを添えています。

唇をうるおいで満たしながら、ナチュラルなのに目を惹く仕上がりを叶えるリップバームは、日常メイクにも取り入れたくなる存在です♪

カラー：全9色

＊1・・・トコフェロール、ヤシ油、ガーデニアタイテンシス花エキス（エモリエント成分）

＊2・・・シア脂、マンゴー種子油、トコフェロール（エモリエント成分）

＊3・・・バルミチン酸エチルヘキシル、ヒアルロン酸Na、トリヒドロキシステアリン、グルコマンナン（保湿成分）

キャンペーンで広がる特別体験

NYLON JAPAN 2026年3月号

価格：1,000円（税込）

NYLON JAPAN3月号の発売を記念し、2026年1月28日(水)からはNARS限定キャンペーンもスタート。

対象商品購入で「NARS限定TOMORROW X TOGETHER TAEHYUNメッセージ入りポストカード」をプレゼントします。

さらにNARS Cosmetics Japanオフィシャルサイトでは、未公開カットの限定ポストカードや、抽選でサイン入りポラロイドが当たる特別企画も。

NARSとTAEHYUNの世界観を、より深く楽しめるチャンスです。

販売店：全国の書店／コンビニエンスストア／ネット書店

心を奪う“アフターグロー”の余韻

NARSが引き出す光と艶、そしてTAEHYUNが放つ唯一無二の存在感。その融合は、見る人の感情に静かに、そして確かに余韻を残します。

NYLON JAPAN3月号は、ビューティと表現の境界を越えた特別な一冊。

甘さの中に芯のある美しさを感じさせる“アフターグロー”の世界を、ぜひその目で体感してみてください♡