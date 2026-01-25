将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第2局が24、25日の両日、京都市の「伏見稲荷大社」で指され、挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に111手で敗れた。通算成績は永瀬の1勝1敗。

先手藤井、後手永瀬で始まり、戦型は角換わり。互いに神経を使う難解な中盤戦を繰り広げる中、藤井が81手目に▲2九飛と指してから辛抱強く耐える展開に。藤井から持ち駒の歩を巧みに使った攻撃を受け、対応に追われる。反撃のチャンスをうかがっていたがじわじわと形勢が開き、黒星を喫した。

2日間を振り返った永瀬は初日について「もう少し細かく考えないといけなかった」と唇をかんだ。2日目の慎重な読み合いが続いた展開については「難しい局面からダメにしてしまったのか、ちょっとずつ苦しかったのか分からなかった。局面が苦しいのであれば手前に問題があった」と分析した。

第3局は2月3、4日、東京都立川市「オーベルジュ ときと」で行われる。仕切り直しに向けて「精いっぱい準備をして良い将棋を指せれば、と思います」と決意を語った。