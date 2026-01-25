¡Ö¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡×¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡¦´Ý»³´õ¤Ï°Å·¸õ¤ÎWÇÕ»¥ËÚÂç²ñ12°Ì¡¡½é¤Î¸ÞÎØ¤Ø¤Ï¡Ö¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×
¡þ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥× ½÷»ÒWÇÕ¸Ä¿ÍÀï »¥ËÚÂç²ñ(24¡Á25Æü¡¢»¥ËÚ¡¦ÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì)
¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½÷»Ò¸Ä¿Í¤ÎÂè22Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¤Î´Ý»³´õÁª¼ê¤Ï12°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç6¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë´Ý»³Áª¼ê¤Ï¡¢Á°Æü¤ÎÂè21Àï¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î4°Ì¡£·Þ¤¨¤¿2ÆüÌÜ¡¢1ËÜÌÜ¤Ï110.0m¤Ç12°Ì¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Å·¸õ°²½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¤³¤ÎÆü¤Ï1ËÜÌÜ¤Î¤ß¤Ç¶¥µ»½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢´Ý»³Áª¼ê¤Ï¡Ö¤À¤ó¤À¤óÀã¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¤ÎÎ¢¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤Ê¤êÇö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èôµ÷Î¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹çÁ°¤«¤éÅ·¸õ¤¬°¤¯¡¢»îµ»¤â¹Ô¤ï¤Ê¤¤·Á¤Ë¡£¡Ö(²ñ¾ì¤Ë)Ãå¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥Ð¥¹¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç¿Í¤¬Èô¤Ù¤ë¤Î¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«1ËÜ¤Ç¤â¶¥µ»¤¬À®Î©¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç²ñ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ä¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È2½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò°ì¤Ä°ì¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤¹´Ý»³Áª¼ê¡£½é¤Î¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó»î¹ç¤¬1ÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¤¤´Ë«Èþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£´Ý»³Áª¼ê¤Ïº£µ¨¡¢WÇÕ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÁí¹ç2°Ì¡£½é¤Î¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£