¡Ú²¦¾ÀïÂè2¶É¡ÛÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¤¬111¼ê¤Ç¾¡Íø¡¢1¾¡1ÇÔ¥¿¥¤¤Ë¡¡Ä©Àï¼Ô¡¦±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ë¡ÈÆ£°æ¶ÊÀþ¡É¤µ¤¯Îö
¡¡¾´ý¤ÎÂè75´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡Éé¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡ËÂè2¶É¤¬24¡¢25Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¡ÖÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í¤ò´Þ¤à6´§¡á¤¬Ä©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤Ë111¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤ÏÆ£°æ¤Î1¾¡1ÇÔ¡£
¡¡Àè¼êÆ£°æ¡¢¸å¼ê±ÊÀ¥¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Àï·¿¤Ï³Ñ´¹¤ï¤ê¡£¸ß¤¤¤Ë¿À·Ð¤ò»È¤¦Æñ²ò¤ÊÃæÈ×Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢Æ£°æ¤¬81¼êÌÜ¤Ë»Ø¤·¤¿¢¥2¶åÈô¤Ç°ìµ¤¤Ë¹¶¤á¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç±ÊÀ¥¤Î²¦Æ¬¤ò¹¶¤á¤ëÎ®¤ì¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÀÚ¤ë¼ê¤À¤¬¡¢¸å¤Î¹¶¤á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ì¼ê¡£Æ£°æ¤Ï¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤¢¤ë»ý¤Á¶ð¤ÎÊâ¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢±ÊÀ¥²¦¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÇ÷¤Ã¤ÆÍ¥°Ì¤òÃÛ¤¾¡Íø¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÆ£°æ¶ÊÀþ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾´ý¤À¤Ã¤¿¡£
2Æü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Æ£°æ¤Ï¡¢½éÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¼õ¤±¤Ë²ó¤ëÅ¸³«¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢½ªÈ×¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡Ö¤¤¤±¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âè3¶É¤Ï2·î3¡¢4Æü¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡Ö¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¡¡¤È¤¤È¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æ£°æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À1¾¡1ÇÔ¡£´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£