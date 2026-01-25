冬に行きたい「栃木県の温泉地」ランキング！ 2位「日光温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の澄んだ空気と静けさに包まれた温泉地は、心身をリセットするのにぴったりの場所です。寒さを忘れさせる湯のぬくもりと、冬景色が織りなす風景に癒やしを求める声が高まっています。
All About ニュース編集部は1月14〜15日、全国10〜60代の男女250人を対象に「温泉地」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたい「栃木県の温泉地」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「世界遺産が位置する場所にあるため、観光がてら寄ってみたいから」（20代女性／岡山県）、「世界遺産もある地なので楽しめそうだし温泉も気持ちよさそうだから」（30代女性／石川県）、「年末年始に日光詣りがてら温泉巡りを楽しみたいため」（40代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「日光の観光拠点としても便利だし、冬休みには鬼怒川ライン下りや江戸ワンダーランドもいきたい」（40代女性／長崎県）、「観光施設や日光観光と組み合わせやすく、アクセスも良いため旅行計画が立てやすいからです」（20代女性／大阪府）、「冬の川沿いの景色を見ながら温泉に入るのが気持ちよさそうだからです。観光地としても有名なので、温泉だけじゃなく周辺も少し楽しめそうなのが良いと思いました」（40代男性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は1月14〜15日、全国10〜60代の男女250人を対象に「温泉地」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたい「栃木県の温泉地」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：日光温泉／48票2位は「日光温泉」でした。世界遺産・日光東照宮の近くにある日光温泉は、歴史ある街並みと自然、観光名所をともに楽しめる人気の温泉地。冬には雪化粧した神社仏閣などを訪れたあと、温泉で体を温めるぜいたくな時間が楽しめます。
回答者からは「世界遺産が位置する場所にあるため、観光がてら寄ってみたいから」（20代女性／岡山県）、「世界遺産もある地なので楽しめそうだし温泉も気持ちよさそうだから」（30代女性／石川県）、「年末年始に日光詣りがてら温泉巡りを楽しみたいため」（40代男性／東京都）などのコメントがありました。
1位：鬼怒川温泉／108票1位は「鬼怒川温泉」でした。日光市にある鬼怒川温泉は、関東有数の大型温泉地。鬼怒川の渓谷に沿って多くの温泉宿が立ち並び、冬の景色とともに湯に浸かるぜいたくなひとときを味わえます。観光施設やSL列車など見どころも豊富です。
回答者のコメントを見ると「日光の観光拠点としても便利だし、冬休みには鬼怒川ライン下りや江戸ワンダーランドもいきたい」（40代女性／長崎県）、「観光施設や日光観光と組み合わせやすく、アクセスも良いため旅行計画が立てやすいからです」（20代女性／大阪府）、「冬の川沿いの景色を見ながら温泉に入るのが気持ちよさそうだからです。観光地としても有名なので、温泉だけじゃなく周辺も少し楽しめそうなのが良いと思いました」（40代男性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)