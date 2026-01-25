エスターバニーの「ネックストラップ」がカプセルトイに登場！ リボンやフリルをデザインした全5種
韓国発、POPでキッチュな魅力で大人気のキャラクター“Esther Bunny（エスターバニー）”を題材にした「ネックストラップコレクション」が、1月下旬から、全国のカプセルトイコーナーにて順次発売される。
【写真】サングラス姿のデザインもかわいい！ 「ネックストラップ」全5種
■日常使いや推し活にも
今回カプセルトイに登場するのは、エスターバニーのラブリーな世界観がぎゅっと詰まったデザインがキュートな「ネックストラップコレクション」。
デザインは全5種がラインナップされ、いずれもリボンやフリル、バレエシューズにチェリーなど、乙女心をくすぐるモチーフが散りばめられている。
また、ストラップは長さ調節が可能な全長約1150mm。ナスカンが両端に付属しているので、スマートフォンはもちろん、IDケースやペンライトに取り付けやすく、いろいろな用途に使用できる。
【写真】サングラス姿のデザインもかわいい！ 「ネックストラップ」全5種
■日常使いや推し活にも
今回カプセルトイに登場するのは、エスターバニーのラブリーな世界観がぎゅっと詰まったデザインがキュートな「ネックストラップコレクション」。
デザインは全5種がラインナップされ、いずれもリボンやフリル、バレエシューズにチェリーなど、乙女心をくすぐるモチーフが散りばめられている。
また、ストラップは長さ調節が可能な全長約1150mm。ナスカンが両端に付属しているので、スマートフォンはもちろん、IDケースやペンライトに取り付けやすく、いろいろな用途に使用できる。