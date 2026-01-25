¡Ö¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¤µ¤ó¤ËÂ¹¤¬½ÐÍè¤¿¤Ð¤¤¡ª¡×à¶å½£¤Îµð¾¢á¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¹ÓÀî¤ÎÂ©»Ò¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¡×Êó¹ð¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤é¤è¤«¤Ð¤¤¡ª¡×¡Ö±À¤Î¾å¤Ç´î¤³¤ó¤É¤ë¡×
µÞÀÂ¤«¤é20Ç¯¡ÄÂ©»Ò¤¬àÂ¹á¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð
¡¡2006Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¹ÓÀî¡×¤µ¤ó(µýÇ¯69ºÐ)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤ÎÂ©»Ò¤Îà½Ð»ºÊó¹ðá¤ËÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö3246g ¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¹ÓÀîJr.Jr.¡Ê²¾¡Ë¤¬Ìµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¤Ç·§ËÜ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¹ÓÀîJr¡×¤³¤È¥¤¥µ¥ª¡£¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬Ê±¤·¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¡Ö¤ªÊÆ¤Ð¤¢¤µ¤ó¡×»Ñ¤Î¥â¥Î¥¯¥í¤Îà¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¥Èá¤È¶¦¤Ë¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¤µ¤ó¤ËÂ¹¤¬½ÐÍè¤¿¤Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¹ÓÀî»°À¤¡ª¡×¡Ö¤ï¤¤¤µ¡¼¤·¡ª¤³¤é¤è¤«¤Ð¤¤¡ª(Ãí¡§·§ËÜÊÛ¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤á¤Ç¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£)¡×¡ÖJr¤¬¤ªÊ¢¤òÄË¤ó¤Ç»º¤ó¤À»Ò¤À¤±¤óÂçÀÚ¤Ë¤»¤Ê¤ó¤è¡×¡Ö±À¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¹ÓÀî¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼Ì¿¿¤Ï¤½¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¾Ð¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡à½éÂåá¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¸Î¶¿¤Î·§ËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¶å½£ÃÏÊý¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢±é²Î²Î¼ê¤ÎÅçÄÅ°¡Ìð(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬2015Ç¯¤Î¡ÖÂè66²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÇÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À³Ú¶Ê¡Öµ¢¤é¤ó¤Á¤ã¤è¤«¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â©»Ò¤Î¥¤¥µ¥ª¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¤Ë·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2011Ç¯º¢¤«¤éà¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¹ÓÀîJrá¤È¾Î¤·¡Ö¤ªÊÆ¤Ð¤¢¤µ¤ó¡×¤Î»Ñ¤Ç·§ËÜ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£