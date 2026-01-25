「日本サッカーは終わった」発言で炎上した中国ご意見番、日中戦決勝で０−４大敗→採用した“５−３−２”を痛烈批判「ほぼ絶滅」「絶対に使ってはいけない」【U-23アジア杯】
サウジアラビアで開催されていたU-23アジアカップは、現地１月24日に決勝が行われ、U-23日本代表が中国と対戦。４−０で圧勝し、連覇を達成した。
この大一番を前に、物議を醸す発言をしたのが、中国の著名なコメンテーター、ドン・ルー氏だ。「日本はベトナムよりも楽だ。中国は必ず勝つ。日本に勝って自分の主張を証明する。日本のサッカーは終わった」と、挑発とも取れるような言葉を発したのだ。
カウンターがはまるという理由で、中国が準決勝で３−０と快勝したベトナムよりも、日本のほうが与しやすい主張したのはともかく、「日本のサッカーは終わった」という一言は、日本のファンから批判を浴びた。
では、シュート数６本対18本（うち枠内は２本対９本）と圧倒されたファイナルの後、同氏はどんなコメントをしたのか。
中国メディア『直播吧』によれば、「もし中国代表が今後すべての大会で決勝に進出できれば、たとえ０−５や０−７で負けたとしても、我々は受け入れる」と語った。
「なぜか？それは決勝戦だからだ。もしすべての（カテゴリーの）中国代表が決勝に進出できたら、たとえ惨敗したとしても、受け入れる。それでも良い結果だ。だって、準優勝だからね。なので、U-23中国代表を祝福すべきだ。決して簡単な試合ではなかった」
同氏は「誰も彼らの好成績を期待していなかったが、彼らは準優勝を果たした。ベトナムよりずっと良い成績だ。ベトナムは３位入賞を祝ったが、我々中国人は２位に打ちひしがれた。さて、このことは忘れよう」と続けた。
そして、「この試合が将来にどのような影響を与えるか考えてみよう」と話し、アントニオ監督が日本戦で採用した５−３−２システムを痛烈に批判した。
「今後、中国国内のどの監督が５−３−２フォーメーションを採用しようとも、代表チームで誰が使おうとも、私は彼らにこう言う。『使うな！使うな！』と。なぜなら、このフォーメーションは世界でほぼ絶滅しているからだ。（中国の前監督）イバンコビッチの４−１−２−１−２の中盤ダイヤモンド型のようなものだ。絶対に使ってはいけないんだ」
同氏は「５−３−２は大きな毒だ。選手に要求されるものが大きすぎる。フォワード２人、ミッドフィルダー３人へ要求することが多すぎるんだ。だからこそ、世界で５−３−２を採用するチームはそれほど多くないのだ」と持論を展開した。
システム云々よりも、圧倒的な実力の違いがあったと思われるが、そのあたりの言及はなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
