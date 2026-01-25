直近のプレミア２連勝もいまだ降格圏に沈むウェストハム。英国人記者が語る残留に必要な３つの要素【現地発】
１月24日、私はプレミアリーグ第23節のウェストハム対サンダーランド戦を取材するため、ロンドン・スタジアムに足を運んだ。
ウェストハムは現在、プレミアリーグで降格圏の18位に沈んでいる。2022-23シーズンにはヨーロッパカンファレンスリーグを制覇したものの、翌シーズン終了後にデイビッド・モイーズ監督がクラブを去って以降、チームは明らかに衰退している。
多くの人が、今季のウェストハムは降格を免れないと考えているだろう。だが前節、カラム・ウィルソンの後半アディショナルタイム弾でトッテナムを２−１で撃破し、プレミアリーグ11試合ぶりの白星を挙げた。長いトンネルを抜け、希望の光が差し込んだ。
試合終了のホイッスルと同時に、選手たちはハマーズファンとともに熱狂的に勝利を祝福した。ここ数か月、ほとんど見られなかった光景だ。チームにわずかな活気が戻るなか、その勢いを保ったままサンダーランド戦に臨んだ。
14分、ジャロッド・ボーウェンの絶妙なクロスにクリセンシオ・サマービルが頭で合わせて先制。26分には、そのボーウェンが自ら獲得したPKを冷静に沈めて追加点を挙げる。さらに43分には、マテウス・フェルナンデスがボックス外から鮮やかなミドルシュートを突き刺し、前半のうちにリードを３点に広げた。
後半に１点を返されたものの、試合は３−１で終了。これでリーグ戦２連勝を達成した。依然として降格圏にとどまってはいるが、残留圏の17位ノッティンガム・フォレストとの差は、暫定ながら２ポイント差まで迫っている。
シーズン終盤戦に向かうなか、ウェストハムがプレミアリーグに踏みとどまるためには、３つのポイントが重要だと私は考えている。
１つ目は、ハマーズファンを完全に味方につけることだ。12人目の選手であり、彼らの声援は大きな力となる。残留争いを戦ううえで、あらゆる後押しが必要だ。ファンがフラストレーションを溜めないような姿勢をピッチで示さなければいけない。
２つ目は、ルーカス・パケタの残留である。フラメンゴへの移籍の噂が取り沙汰されているブラジル人MFは、決して万全の状態ではない。それでも、この戦力的に苦しいチームにおいて、依然として数少ない「違いを作れる選手」であることは間違いない。
そして３つ目は、ボーウェンへのサポート体制の強化だ。彼一人ですべてをこなすことはできない。守備が安定しない以上、攻撃面で彼を支え、得点に絡める選手が最低でも１人、できれば２人は必要になる。サマービルがその一角を担えるかどうかは、今後の重要なポイントだろう。
ウェストハムが残留への道筋を描けるか。その行方を見守っていきたい。
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー（Steve Mackenzie）／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
