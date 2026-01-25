日本じゃありえない？ バイエルン撃破後の“公式煽り”が話題！唯一無二の王者レバークーゼンと握手も
日本ではありえない？“攻めた”投稿が注目を集めている。
現地１月24日に開催されたブンデスリーガ第19節で、首位のバイエルン・ミュンヘンが、残留ラインぎりぎりの15位に沈むアウクスブルクとホームで対戦。23分に伊藤洋輝の今季初ゴールで先制するも、終盤に失点を重ね、１−２でまさかの逆転負けを喫した。
バイエルンにとって、これが今季リーグ戦初黒星。無敗優勝への道が絶たれてしまった。一方、金星を挙げたアウクスブルクは、嬉しくてたまらないようだ。
同クラブの英語版公式Xが、試合を終えた直後に１枚のスクリーンショットを公開した。それはiMessageでのやり取りを収めたもので、不発に終わった得点ランキング首位の相手エース、ハリー・ケインをからかっている。
内容はこうだ。まず、２人のうち１人が「いつ来るの？」と連絡。すると、ケインの写真が送られてきたので、「何？どういう意味？」と尋ねたところ、「今日は行かないよ。じっとしてるってことさ」と返ってきた...というノーゴールに対するシンプルな煽りである。
ただ、バイエルンの主砲であり、イングランド代表の主将へのリスペクトは決して忘れず。同アカウントは数時間後、「冗談はさておき、ケインは素晴らしい！彼は信じられないようなシーズンを過ごしている」と添え、ケインの今季リーグ戦での得点数は「21」、自軍の総得点数は「22」というデータを紹介した。
フットワークの軽いアウクスブルクの公式Xはまた、レバークーゼンの公式Xによる「ブンデスリーガ史上、無敗で優勝したチームのリスト。1. レバークーゼン。以上」という投稿に、握手の絵文字付きで「どういたしまして」とコメントしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「いつ来るの？」アウクスブルクがバイエルン主砲の写真を使ってやり取り
