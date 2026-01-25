モデルでタレントの藤井サチさんが、自身のインスタグラムを更新。昨年7月に結婚を発表した一般男性の夫とともにウェディングドレスショットを公開しました。

藤井さんは「結婚式のつづき… 式の1日密着は、1/28発売のスタイルブックで ぜひチェックしていただけたら嬉しいです」「憧れだった和装のあとは、ドレスも着ました」と先月公開した着物姿に続き、今回はウェディングドレス姿のショットを公開しました。













「迷いすぎて30着ほど試着した中で、一番ときめきを感じたこの一着に」と迷いに迷った一着であることを明かし、「全面刺繍のレースがとても繊細で、光に当たるたびキラキラと輝いて、まるでドレスそのものがジュエリーみたいな華やかさ」と決めた理由をつづっていました。















続けて「長袖なのでシックさもありながら、シルエットが本当に、本当に綺麗で……このドレスのためにピラティスにたくさん通いました！」秘話を明かしてました。









この投稿にフォロワーからは「ドレス姿キレイで素敵です」「和洋折衷何でも似合いますね」「素敵 めちゃくちゃ優しそうな旦那様」「素敵すぎる 旦那さんが羨ましいなぁ」などのコメントが寄せられていました。



