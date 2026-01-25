俳優の馬場亮成（36）が25日、インスタグラムを更新。女優の鈴木まゆりと結婚したことを発表した。

馬場は「馬場亮成 鈴木まゆり」の連名で、「お世話になっている皆さまへ」とし、「私事ではございますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます。現在は夫婦として、歩みを進めております」と結婚したことを報告。

そして「これからもお互いに支え合いながら、一日一日を大切に重ねてまいります」と決意をつづり、「今後とも変わらぬご厚情を賜りましたら幸いです」と呼びかけた。

お相手の鈴木まゆりも自身のインスタグラムを更新し、「私事ではございますが、本日、誕生日という節目にあたり、1つご報告させていただければと思います。俳優馬場亮成さんと入籍し、すでに夫婦として歩みを重ねております。これからも感謝を忘れず、変わらずに精進して参ります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづり、ウエディングドレス姿を披露した。

馬場は大学卒業後に劇団四季に入団。13年にミュージカル「ライオン・キング」にて初舞台。「ラ・マンチャの男」や、「アラジン イン・コンサート」などに出演。2人はともに東宝芸能所属。22年に「Written By...〜恋のゴーストライター〜」で共演している。