¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡Û¹âÌîÅ¯»Ë¡¡Á°ÀáÉÔÈ¯¤Çµ¤¹çÆþ¤ìÄ¾¤¹¡Öµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡ÖÏÂÉ÷¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤«¤Ã¤Ñ¡¡¥É¥ê¡¼¥àÇÕ¡×¤¬£²£¶Æü¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¸½¹Ô¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï»È¤¤Ç¼¤á¤È¤Ê¤ëº£¥·¥ê¡¼¥º¡£¹âÌîÅ¯»Ë¡Ê£³£¶¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï£²Ï¢Î¨£³£²¡ó¤Î£²£´¹æµ¡¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£¡Ö¿·¥Ú¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤¤¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î³ä¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤Ç¤¤¤¤¿Í¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥¿¡¼¥ó¤Î´¶¤¸¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤Ç²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼ê±þ¤¨¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¡£
¡¡º£Ç¯ºÇ½é¤ÎÃÏ¸µ¡¦Æôºê¤ªÀµ·î¥·¥ê¡¼¥º¤òÆ¨¤²¤ÆÍ¥¾¡¡£Àä¹¥¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò·è¤á¤¿¤¬¡Ö¹¬Àè¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÀÚ¤ì¤¿¤±¤É¡¢Á°²ó¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ì²ó¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤¹¡£º£Ç¯¤Ï£±£°·î¤ËÆôºê¤Ç£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬³«ºÅ¡£ÃÏ¸µ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¤â¡¢°ìÁöÆþº²¤Ç¾¡Î¨¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£