◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（２５日、札幌・大倉山ジャンプ競技場） 女子個人第２２戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）

個人第２２戦が行われ、五輪３大会連続出場を決めている勢藤優花（２８）＝オカモトグループ＝が１回目１２７メートルで１０位となり、大倉山開催のＷ杯で３季ぶりにトップ１０入りを果たした。２回目は悪天候のため中止となった。日本勢最高成績は、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝の８位。ミラノ・コルティナ五輪代表組では、丸山希（２７）＝北野建設＝が１２位、伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝が１５位だった。

いざ３度目の五輪へ。勢藤が地元・北海道で手応えをつかんだ。日本勢で最長となる１２７メートルを飛び、大倉山では２０２３年１月の札幌大会以来３季ぶりにＷ杯トップ１０入り。「昨日（２４日）の２本目で少しよく飛べた感覚があった。その２本目で感じたのものを今日出せた。課題としている継続を出来た試合だった」と、うなずいた。

大雪の影響で予選は中止。ぶっつけ本番で１回目に臨んだ。「練習がなかったので少し不安だった」と言いながらも、有利な風速１・４メートルの向かい風を受けながらＫ点越えの飛躍を披露。「（悪天候で）着地への恐怖心があった。もう少し飛べたのかなという高さだったので、そこは少しもったいなかった」と悔いを残しながらも、五輪代表の実力は見せつけた。

４年前に一時引退を決断。しかし、北京五輪後にメダル獲得への思いが強くなり現役を続行した。まもなく２９歳となりベテランの域に達しようとしているが、衰えるどころか成長を続けている。昨年９月にイタリアのバルディフィエメで開催されたサマーグランプリではラージヒルで２位、ノーマルヒルで３位。「練習通りに出来て、（風などの）タイミングが合えば（Ｗ杯、五輪で）表彰台に立てると思えるジャンプがある」と、確かな手応えを得て今シーズンを迎えている。

五輪初出場の１８年平昌は１７位、４年前の北京は１４位（ともにノーマルヒル）。ラージヒルも加わる３度目の大舞台では「４年間で変わったジャンプを見せて、メダルを獲得したい」。同学年で幼なじみである高梨の背中を追ってきた２８歳が、世界の高い壁に挑み続ける。（島山 知房）