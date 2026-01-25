◆香港・スチュワーズカップ・Ｇ１（１月２５日、シャティン競馬場・芝１６００メートル、良）

９頭立てで行われ、ロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・Ｃシャム厩舎、父アクラメイション）が制し、１２度目のＧ１勝利を飾った。ジェームズ・マクドナルド騎手の騎乗で、楽な手応えのまま最後の直線に入ると、後続を突き放して２着のラッキースワイネス（カーチュン・リョン騎手）に１馬身３／４差をつけての完勝だった。勝ち時計は１分３２秒６０。

同馬にとってマイルは２４年の安田記念以来だが、別格の強さだった。昨年暮れの香港カップで４連覇を達成。昨年はサウジＣでフォーエバーヤングと壮絶な競り合いを演じたが、今年は海外への遠征を取りやめ、地元香港のレースを中心とする予定となっている。

また、昨年の香港マイルを連覇を達成したヴォイッジバブル（セン８歳、香港・Ｐイウ厩舎、ディープフィールド）は３着で、２４、２５年に続く３連覇とはならなかった。

ロマンチックウォリアーの圧勝劇にＳＮＳでは「強すぎワロタてか」「カーインライジングもロマンチックウォリアーもばけものなんよｗ」「伝説はまだ続いてた」「ホントよく芝でロマンチックウォリアーに勝てたなソウルラッシュ」「当然のように勝ってる」「とかジャパンカップ来てくれないかな」「やはり怪物ですな 香港とんでもない ヒェー」「１頭立てのレースしてるよな」など驚嘆の声が上がっていた。