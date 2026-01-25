◆大相撲初場所千秋楽（２５日・両国国技館）

２場所連続優勝を果たした安青錦がインタビューに答えた。

「ありがとうございます」と言った後、土俵下から四方に頭を下げた。２連覇については「今場所の立場は違っていたので、今まで味わったことのない緊張が生まれたが、その中で皆さんのお陰で、優勝できてよかった」と、大関で迎えた場所での重圧を示した。

国技館での初Ｖについては「入門する前に一度優勝できたらいいなと思っていたけど、こんなに早くできるとは思っていたので、その日が来てうれしい」

熱海富士が先に３敗を守った時の心境については「（自分の）本割に集中していたので、特に変化はなかった」とし、優勝決定戦での一番については「右四つになっても、起こされなければ大丈夫だと思って、起こされないように我慢してよかった」と振り返った。

１２日目から締め込みを青から、師匠の安治川親方（元関脇安美錦）が現役時代につけていた黒に変えた。「師匠から着けてみるか、と言われて、『もったいないな』と思って着けて、それで優勝できてすごくうれしいです」と答え、会場に笑いが起きた。

新大関での２０年ぶりの優勝。「場所前は知らなかったけど、できてよかった」

来場所は綱取りとなる。「今場所に負けないような成績を出せるよう頑張ります」と気合を入れた。今何がしたいかについて「師匠に早く報告したいです」と、師弟の絆の強さを感じさせた。