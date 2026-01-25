桃井かおり「我が家名物」豚汁＆蟹の炊き込みご飯披露 材料入れ忘れにも共感の声「ゴージャス」「あるあるです」
【モデルプレス＝2026/01/25】女優の桃井かおりが1月25日、自身のInstagramを更新。豚汁を中心とした食卓を披露し、話題となっている。
【写真】74歳ベテラン女優「我が家名物」豚汁＆蟹の炊き込みご飯
桃井は「山芋とこんにゃく買って来た 人参、長ネギ、豚もあるから我が家名物豚汁！」「蟹の炊き込みご飯がお供しま〜す」とつづり、山芋や人参、こんにゃくやネギなど具材たっぷりの豚汁と、蟹を贅沢に使った炊き込みご飯のおにぎりを披露。夫に「あれ？今日はごぼう食べさせようとしないんだね？」と言われ、「なんか忘れてる様な気がしてたんだ〜（惚汁とでも名付けて下さい）」と、ユーモアを交えてエピソードを明かしている。
この投稿は「美味しそう」「丁寧な暮らしが素敵すぎる」「惚汁って可愛い」「入れ忘れるのはあるあるです」「蟹の炊き込みご飯、ゴージャス」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】74歳ベテラン女優「我が家名物」豚汁＆蟹の炊き込みご飯
◆桃井かおり、我が家名物豚汁を披露
桃井は「山芋とこんにゃく買って来た 人参、長ネギ、豚もあるから我が家名物豚汁！」「蟹の炊き込みご飯がお供しま〜す」とつづり、山芋や人参、こんにゃくやネギなど具材たっぷりの豚汁と、蟹を贅沢に使った炊き込みご飯のおにぎりを披露。夫に「あれ？今日はごぼう食べさせようとしないんだね？」と言われ、「なんか忘れてる様な気がしてたんだ〜（惚汁とでも名付けて下さい）」と、ユーモアを交えてエピソードを明かしている。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿は「美味しそう」「丁寧な暮らしが素敵すぎる」「惚汁って可愛い」「入れ忘れるのはあるあるです」「蟹の炊き込みご飯、ゴージャス」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】