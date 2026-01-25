板谷由夏「元気がなくなる予感がしたから」手料理動画公開「本格的で凄い」「完璧なセルフケアに尊敬」
【モデルプレス＝2026/01/25】女優の板谷由夏が1月24日、自身のInstagramを更新。参鶏湯風を作る様子を動画で公開し、反響を呼んでいる。
【写真】50歳女優「完璧なセルフケア」喉痛時に作った参鶏湯風
板谷は「昨日から喉が痛かった。参鶏湯風を作って出かけたのは元気がなくなる予感がしたからです」とつづり、鶏肉の下ごしらえから始まる、参鶏湯を作る様子を動画で公開。生姜やクコの実も入れた本格的なもので、コトコトと煮込まれほろほろとなった鶏肉からは、ふわりとした湯気がたっている。
この投稿にファンからは「本格的で凄い」「完璧なセルフケアに尊敬」「さすが料理上手」「湯気が食欲そそる」「ほろほろの鶏肉がたまらない」「見ているだけで体が温まる」「喉お大事にしてください」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆板谷由夏、参鶏湯の調理風景公開
◆板谷由夏の投稿に反響
