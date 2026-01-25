

左から花江夏樹、山寺宏一、HANA・JISOO

『鬼滅の刃』竈門炭治郎役などで知られる声優・花江夏樹が、7人組ガールズグループHANAのJISOOと共演。1月31日放送のNHK Eテレ『ビストロボイス』（よる8時45分〜）で、「声のプロ」によるDEEPな声談義を届ける。

今回の共演は、「JISOOの声に打ち抜かれた」という花江本人の強い希望により実現した。テレビ出演自体が珍しい花江だが、収録では「人生で一番緊張している」と告白。自身の“推し”であるJISOOの魅力を「ビンテージマイクを通したような声」と独特の表現で熱く語り倒す一幕も。

一方のJISOOも、実は花江が南雲役を務める『SAKAMOTO DAYS』の大ファン。憧れの花江による生・決めゼリフ披露に悶絶!?するなど、相思相愛の様子を見せている。

そして「自分の声を生かせる居場所を探していた」。JISOO が国境を越え『No No Girls』オーディションに挑戦した心境を告白。その『No No Girls』に救われたという花江が明かす意外な悩みとは？

さらに『鬼滅の刃』竈門炭治郎役の難しさや叫び声に隠された秘密、JISOO の意外な野望も明らかに。

声の専門家による２人の声の徹底分析も。なぜ多くの人が花江夏樹、JISOOの声にひかれるのか？

JISOO は Twang とハスキーボイス？

花江は喉仏を巧みに使った声？

その理由を解き明かす。

最後には、なぜか「なぞなぞブック」をテキストにした即興朗読劇まで飛び出し、まさに“声”のフルコースを堪能できる内容となっている。

番組情報

番組名：ビストロボイス（NHK Eテレ）出演：山寺宏一、花江夏樹、HANA JISOO日時：1月31日(土) よる8時45分〜9時14分再放送：2月5日(木) 午後2時35分〜配信：NHK ONEにて同時・見逃し配信あり