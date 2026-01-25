±üÅÄ±ÍÆó¡¡¼¡½÷¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é·ëº§Á°¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¡×¡¡¿ÆÀÌ¡¦ÊÁËÜÌÀ¤È¤Î´Ø·¸¡ÖÂ¹¤Ë²¿¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤«¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±üÅÄ±ÍÆó¡Ê75¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ÝÇ½°ì²È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÆ£ÏÂÄÅ¤Ç¡¢Ä¹½÷¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤Î°ÂÆ£Åí»Ò»á¡¢¼¡½÷¤Ï½÷Í¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡£¥µ¥¯¥é¤¬·ëº§¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÊÁËÜÍ¤¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÊÁËÜÌÀ¤È2018Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦³ÑÂØÏÂ»Þ¤µ¤ó¤Ç¡¢Í¤¤ÎÄï¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÊÁËÜ»þÀ¸¤È¤¤¤¦¡È²ÚÎï¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤À¡£
¡¡¥µ¥¯¥é¤¬·ëº§¤¹¤ë»þ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¼«Á³¤È¤ª¸ß¤¤¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¡È¤ä¤¢¤É¤¦¤â¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡É¡×¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¤Ï¡ÖÇ¯¤Ë1ÅÙ¤¯¤é¤¤¤ÏÁ´°÷¤½¤í¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥¯¥é¤Ï2017Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡ÖÊÁËÜ¤µ¤ó¡¢Â¹¤¿¤Á¤Ë²¿¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©ÌÀ¤À¤«¤é¡È¤¢¡¼¤¸¤£¡É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²¶¤Ï²¿¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤ÈMC¤ÎÇÐÍ¥¡¦ËþÅç¿¿Ç·²ð¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤¸¤£¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡±üÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¡¢¡ÖÂ¹¤Ë¡¢ºÇ¶á¤¨¡¼¤¸¤£¤È²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤«¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤ï¤±¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç²¶¤Ï¤¢¡¼¤¸¤£¤È²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ÈÊ¹¤¯¤ï¤±¡×¤ÈÂ¹¤È¤Î²ñÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤²ÈÂ²¤À¤È»×¤¦¤è¡£Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£