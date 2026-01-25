ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が２５日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックス、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演した。

この日は、注目を浴びている個性派ダンサー集団「ＣＹＢＥＲＪＡＰＡＮ ＤＡＮＣＥＲＳ（サイバージャパンダンサーズ）」を特集した。

メンバーのＹＵＹＵは規格外のセレブぶりが紹介された。吉村は「実家は麻布のペントハウスです。マンションおよそ５世帯分にあたるペントハウスがご実家ということで…」と説明。「推定金額、驚きの３０億円。ご実家３０億円です…。とんでもない！」と話した。

マツコはＹＵＹＵに物件を確認し「間違いないです…。私が目を付けた物件に。とんでもない物件ですよ！とんでもない物件にお住まいですよ！」と叫んだ。

番組では、ＹＵＹＵの実家の一部が公開され、ピアニストが来たときだけ稼働する「ピアノ部屋」には、２０００万円のオーケストラ用ピアノ。衣装部屋には、超高級ブランドのバッグなどがズラリと並んだ。

吉村は「ＹＵＹＵ様は、こちらの豪邸には住んでおらず。近くの家賃６０万円の家一人暮らしで」と紹介したが、ＹＵＹＵは「実はですね。去年のちょうど１０月頃から両親がアメリカの方へ行きまして。家が空くってことで、今はその実家に戻って私が１人で住んでます」と話した。

実家に招待してもらったというメンバーのＫＡＮＡＥは「ヤバいです…。私の部屋よりデカい部屋が犬の部屋です…」と述懐。さんまは「犬になりたいと思ったんだ？」と爆笑していた。