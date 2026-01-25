＜大相撲初場所＞◇千秋楽◇25日◇東京・両国国技館

【映像】国歌斉唱、安青錦の背後に人気タレントの姿

89年ぶり、史上2人目の歴史的快挙が達成された感動の瞬間、連覇を達成した安青錦の国歌斉唱の際、感極まる安青錦の背後にチラチラと映り込む人気タレントの姿にファンから「まさかの」「そこにいたんかいw」「歌ってる」などツッコミが相次ぐ一幕があった。

千秋楽、結びの一番を終えて12勝3敗で並んだ新大関・安青錦（安治川）と前頭四枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）による優勝決定戦。安青錦は熱海富士を鮮やかな首投げで下し、2場所連続優勝を飾った。新大関での賜杯は2006年夏場所の白鵬以来。さらに大関昇進場所と新大関場所での連覇は、1937年の双葉山以来、実に89年ぶり、史上2人目の快挙という日本相撲史に刻まれる瞬間となった。

その後、国歌斉唱の場面で注目のシーンは起こった。カメラが感極まった様子で「君が代」を口ずさむ安青錦の表情をアップで捉えた。新大関の誠実な人柄が伝わる感動的なシーンだったが、ファンの視線はその“背後”にも釘付けとなった。安青錦のすぐ後ろ、向正面の溜まり席に、人気タレントでミュージシャンの、はなわが映り込んでいたのだ。

厳かな国歌斉唱の場に、歴史の証人として直立不動で立ち会うはなわの姿。まさかの表彰式での「共演」という奇跡的なアングルに、ABEMAの視聴者からは「あれ、歌ってる」「はなわｗ」「まさかのはなわ」「神アングルすぎる」といった反響が続々と寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）