全豪オープン

大会期間：2026年1月22日～2026年1月30日

開催地：オーストラリア メルボルン

コート：ハード（屋外）

結果：[ガブリエラ ダブロウスキー / ルーク ジョンソン] 1 - 2 [マシュー クリストファー ロミオス / マヤ ジョイヌト]

試合の詳細データはこちら≫

全豪オープン第8日がオーストラリア メルボルンで行われ、混合ダブルス1回戦で、ガブリエラ ダブロウスキー / ルーク ジョンソンとマシュー クリストファー ロミオス / マヤ ジョイヌトが対戦した。

第1セットはマシュー クリストファー ロミオス / マヤ ジョイヌトが6-2で先取。第2セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルーク ジョンソンが7-6で奪い返したが、第3セットはマシュー クリストファー ロミオス / マヤ ジョイヌトが10-7で制し、マシュー クリストファー ロミオス / マヤ ジョイヌトがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-25 18:12:06 更新