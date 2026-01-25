【テニス速報】 全豪オープン 第8日 ガブリエラ ダブロウスキー / ルーク ジョンソン vs マシュー クリストファー ロミオス / マヤ ジョイヌト
全豪オープン
大会期間：2026年1月22日～2026年1月30日
開催地：オーストラリア メルボルン
コート：ハード（屋外）
結果：[ガブリエラ ダブロウスキー / ルーク ジョンソン] 1 - 2 [マシュー クリストファー ロミオス / マヤ ジョイヌト]
全豪オープン第8日がオーストラリア メルボルンで行われ、混合ダブルス1回戦で、ガブリエラ ダブロウスキー / ルーク ジョンソンとマシュー クリストファー ロミオス / マヤ ジョイヌトが対戦した。
第1セットはマシュー クリストファー ロミオス / マヤ ジョイヌトが6-2で先取。第2セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルーク ジョンソンが7-6で奪い返したが、第3セットはマシュー クリストファー ロミオス / マヤ ジョイヌトが10-7で制し、マシュー クリストファー ロミオス / マヤ ジョイヌトがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-25 18:12:06 更新