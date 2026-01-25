ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】長崎ヴェルカ 連勝「5」でストップ プロバスケB1 三遠ネオ… 【速報】長崎ヴェルカ 連勝「5」でストップ プロバスケB1 三遠ネオフェニックスに87-95で敗れる《長崎》 【速報】長崎ヴェルカ 連勝「5」でストップ プロバスケB1 三遠ネオフェニックスに87-95で敗れる《長崎》 2026年1月25日 18時10分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは25日、アウェーで三遠ネオフェニックスとのGAME2に臨み、87-95で敗れました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 松浦市長選挙 市内24か所で投票始まる 午前11時現在の推定投票率は16.91％《長崎》 特長は「まろやかなスープと細ちぢれ麺」北海道発祥の人気ラーメン店が初出店 長崎限定メニューも《長崎》 イメージは“長崎の秋” 長崎女子短期大学の学生と県内企業がアロマミストを共同開発《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, 慰霊祭, ホテル, 配線, イベント, 床暖房, 置床工事, 金属加工, 横浜, 葬祭