ゆきぽよ、上京当時「唯一LINEに入っていた芸能人の方」＆シャンパン秘話を実名告白 「下心満載やん！」
モデル・タレントのゆきぽよ（29）が、25日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、上京当時のエピソードを明かした。
【写真】雰囲気変わった？ ゆきぽよの近影（本人インスタグラムより）
ゆきぽよが東京で芸能活動を始めたばかりの頃。「バーとかしらないから、どこに言ったらいいんだろう？」と、「唯一LINEに入っていた芸能人の方」に相談したところ、店を教えてもらい、さらに「（その）芸能人の方が（自分は来ずに）シャンパンを入れておいてくれていた」という。
このエピソードに「かっこいい！」「おしゃれ！」とスタジオは大盛り上がり。ゆきぽよは、実は「それがアントニー」と、この日スタジオで共演したマテンロウ・アントニーのことだとぶっちゃけた。シャンパンは1回だけでなく、何回もあるという。
「下心満載やん！」とツッコまれたアントニーは「下心は7、8年ずっとある」としつつ「1回も2人で遊んでくれたことないんですよ」と嘆いていた。
