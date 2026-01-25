フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が24日に放送され、現役時代に中日と阪神でプレーし、メジャーリーグでも活躍した福留孝介氏（48）がゲスト出演。プロ野球の順位予想で“本音”をぶちまけた。

この日は「プロ野球開幕SP どこよりも早い順位予想」がテーマの後編。2025年シーズンの順位に合わせて阪神OBの鳥谷敬氏（44）、DeNA（在籍当時は横浜）OBの谷繁元信氏（55）、巨人OBの岡崎郁氏（64）、中日OBの福留氏、広島OBの西山秀二氏（58）、ヤクルトOBの五十嵐亮太氏（46）が順番（Aクラスが前列、Bクラスが後列）に並び、2025年11月10日収録ながら2026年の順位予想をするという無謀な“超難題”に挑んだ。

この日、6人が予想したのはセ・リーグ優勝と最下位の2チーム。福留氏は優勝に古巣でもある阪神、最下位にはヤクルトと書き込み、阪神優勝については「ここはちょっともう揺るがない」と断言した。

だが、その後、巨人を優勝予想した岡崎氏が「忖度ですね」と清々しいほどに言い切り、西山氏も「忖度しますよ。自分が仕事もらってるとこと所属してたとこ。もちろんAクラスに」とキッパリ。

スタジオが爆笑に包まれたところで、順位予想の忖度について聞かれた福留氏は「チームにとかっていうよりも、僕はPLの先輩に忖度はします」とPL学園出身の先輩が監督を務めるチームにはきっちり忖度すると断言した。

「たとえば立浪監督がされている時には最下位っていう予想っていうのは絶対にない。必ずAクラス、3位。優勝まではちょっとあれだったんですけど…」とPL学園出身の大先輩・立浪和義氏（56）が監督を務めていた間は古巣でもある中日をAクラス予想する忖度があったと堂々と告白した。

「ちなみにパ・リーグの優勝はもうロッテで決まってます。サブローさんが先輩で」と同じくPL学園の先輩、サブロー監督（49）が就任した昨季最下位のロッテを優勝に大胆予想して胸を張った。

そして、ここで番組MCの「ダウンタウン」浜田雅功（62）が「PLの後輩になるんかね…」と以前番組に出演した平石洋介氏（45）、今江敏晃氏（42）がともに楽天監督を1年で解任されたことについて「どう思われますか？」と尋ねると、福留氏は「あれは後輩なんでアイツらが悪いです！」とキッパリ。浜田が大笑いすると、福留氏は「後輩には厳しい！」と言い切り、浜田も「なるほどね！」と納得していた。

【出演者6人の2026年セ・リーグ優勝＆最下位予想】

鳥谷敬氏 優勝：DeNA 最下位：ヤクルト

谷繁元信氏 優勝：阪神 最下位：ヤクルト

岡崎郁氏 優勝：巨人 最下位：広島

福留孝介氏 優勝：阪神 最下位：ヤクルト

西山秀二氏 優勝：阪神 最下位：ヤクルト

五十嵐亮太氏 優勝：阪神 最下位：ヤクルト

※2025年11月10日に予想