¥í¥¶¥ó±§¼£¸¶¡¡¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×±ê¾å¤ËÇ¼ÆÀ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥¶¥ó¡×¤¬£²£µÆü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¸µ£Ô£Â£Óµ¼Ô¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²»á¤¬£²£²ÆüÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ç±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£²£²ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¼çÍ×À¯ÅÞ¤Î²ÁÃÍ´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÆüËÜ¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶¦»º¡¦¤ì¤¤¤ï¡×¡¢¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤ÆüËÜ¡¡¼«Ì±¡¦°Ý¿·¡¦»²À¯¡×¤È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¶èÊ¬¡£¤³¤ì¤ÏÉðÅÄ»á¤«¤é¤Î»öÁ°Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤è¤êºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÉðÅÄ»áËÜ¿Í¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Î²èÁü¤¬³È»¶¤µ¤ì£Ó£Î£Ó¤ÇÂç±ê¾å¤·¤¿¡£ÉðÅÄ»á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¤³¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼áÌÀ¤·¡¢¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¡¢±§¼£¸¶»Ëµ¬¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ë¡¢ºÇ½é¤ËÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¤¡Ø¶¯¤¯¤Æà¼þ¤ê¤«¤é¸«¤Æá¤³¤ï¤¤¡Ù¤È¤Ò¤È¤³¤È¶´¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢²èÌÌ¤Ç¡Ø¶¯¤¯¤Æ¤³¤ï¤¤¡Ù¤È½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¿Í¤¬¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡ÖËÍ¤ÏÊÐ¤Ã¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤Î¿û¹Ê¸¤Ï¡Ö¼Õºá¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¢°Ý¿·¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï²±Â¬¤ä¤±¤Éà¤³¤ï¤¤á¤È¤¤¤¦É½¸½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¼Õºá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÊý¤ÇàÍ¥¤·¤¯¤Æ²º¤ä¤«á¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
