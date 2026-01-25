滝沢眞規子47歳、“銀婚式”報告「歴史を感じています」
モデルの滝沢眞規子が24日に自身のインスタグラムを更新。“銀婚式”を報告し、ファッションデザイナーで夫の滝沢伸介との2ショットを披露した。
【写真】銀婚式の滝沢眞規子、夫と2ショット
滝沢が「もうすぐ結婚記念日なのでちょっと早めにお祝いしました」と投稿したのは夫との2ショット。写真には花束を抱えた夫に寄り添う滝沢の姿が収められている。
投稿の中で滝沢は「25周年なので銀婚式です。あっという間の25年も銀婚式という名称が付くと突然歴史を感じていますw」とコメント。さらに夫に向けて「これからもよろしくね 仲良く暮らして行きましょう」とメッセージを贈っている。
この投稿に、ファンから多数の祝福が集まっている。
■滝沢眞規子（たきざわ まきこ）
1978年7月17日生まれ。東京都出身。2001年にファッションデザイナーの滝沢伸介と結婚。2003年に長女、2007年に長男、2008年には次女を出産。2009年より、ファッション雑誌『VERY』（光文社）読者モデルとしての活動をスタート。その後、2019年まで同誌で専属モデルを務めた。
引用：「滝沢眞規子」インスタグラム（@makikotakizawa）
