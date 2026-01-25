¸µNHK½÷»Ò¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡¢¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖºÙ¡Á¤¤¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNHK½÷»Ò¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ê8Ëç¡Ë
¡¡ÃæÀî¤¬¡ÖËå¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ç¤ª»Å»ö¤Ø¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¹õ¥¿¥¤¥Ä¤Ë¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÈà½÷¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤ÏÃæÀî¤¬¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê²è³Ñ¤«¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤Ã¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼³¦¤Ç¡¢iPhone¤Ç¿Í¤ò»£¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éno.1¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¼Ì¿¿¤¬¤ª¾å¼ê¡×¤È¾Î»¿¤·¤Ä¤Ä¡Ö»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ý¡¼¥º¤òÊÙ¶¯¤»¤Í¤Ð¡ª¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÙ¡Á¤¤¡ª²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë²¿Ãå¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¤Ê¤¡¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡ÄåºÎï²á¤®¤Ç¤¹¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£ÃæÀî°ÂÆà¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï ¤¢¤ó¤Ê¡Ë
1993Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2016Ç¯¡¢NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£½©ÅÄÊüÁ÷¶É¡¢¹ÅçÊüÁ÷¶É¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ø°ÛÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç¤ÏÊÄ²ñ¼°Ãæ·Ñ¤Î¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£2025Ç¯3·î¤ËNHK¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤È¡¢Íâ·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÀî°ÂÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nakagawa.anna1022¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNHK½÷»Ò¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ê8Ëç¡Ë
¡¡ÃæÀî¤¬¡ÖËå¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ç¤ª»Å»ö¤Ø¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¹õ¥¿¥¤¥Ä¤Ë¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÈà½÷¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÙ¡Á¤¤¡ª²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë²¿Ãå¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¤Ê¤¡¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡ÄåºÎï²á¤®¤Ç¤¹¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£ÃæÀî°ÂÆà¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï ¤¢¤ó¤Ê¡Ë
1993Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2016Ç¯¡¢NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£½©ÅÄÊüÁ÷¶É¡¢¹ÅçÊüÁ÷¶É¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ø°ÛÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç¤ÏÊÄ²ñ¼°Ãæ·Ñ¤Î¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£2025Ç¯3·î¤ËNHK¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤È¡¢Íâ·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÀî°ÂÆà¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nakagawa.anna1022¡Ë