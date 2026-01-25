第１０２回箱根駅伝（２、３日）で総合新記録の１０時間３７分３４秒で３年連続９度目の優勝を果たした青学大が２５日、優勝報告会と優勝パレードを行った。練習拠点としている神奈川・相模原市相模原キャンパスの最寄り駅の淵野辺駅周辺で約３００メートル実施。今年もオープンバスに乗り、原晋監督やエントリーメンバーらが、集まった多くのファンの前に姿を見せた。

３年連続での優勝パレード開催に原監督は「輝け大作戦。我々も輝いたけど、ファンの皆さんも輝いていました。『ありがとう』『元気もらいました』そんな前向きな言葉をいただきました。寒い中、足を運んでいただいて本当に感謝申し上げます」とファンへの感謝を口にした。

パレードでは原監督が「輝け大作戦は大成功です！」と笑顔で話すと、約３万人のファンは大いに盛り上がりをみせた。

来年以降、箱根連覇に向けては「今年は山決戦を制したが、来年は平地で圧倒的な強さをみせたい。選手層が我々の武器なので、平地部分全員が（１万メートル）２７分台の持ちタイムで走れるような走力アップに努めていきたい」と意気込んだ。