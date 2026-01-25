◆大相撲初場所千秋楽（２５日、東京・両国国技館）

新大関・安青錦（安治川）が、１２勝３敗で並んだ幕内・熱海富士（伊勢ケ浜）を優勝決定戦の末に破り、２場所連続優勝を飾った。新大関の優勝は２００６年夏場所の白鵬（元横綱）以来となった。記録づくめの初場所を振り返る。

◇初場所で達成済み記録

▽新入幕からの連続２ケタ勝利 自身が持つ記録を６場所に更新

▽同一横綱に初顔から４連勝 １９３１年１月場所の武蔵山が横綱・宮城山に４連勝して以来９５年ぶり、昭和以降で２人目

▽新大関の優勝 ０６年夏場所の白鵬以来２０年ぶり、昭和以降７人目

▽新関脇、新大関の２場所連続優勝 双葉山以来、８９年ぶり

▽２場所連続で優勝決定戦を制しての連覇 優勝決定戦が実施された４７年夏場所以降で、７８年春場所と夏場所を制した北の湖以来、３例目

◇春場所後の横綱昇進で狙う記録

▽年６場所制となった１９５８年以降に初土俵を踏んだ力士では、最速となる初土俵から所要１６場所での昇進

▽大関在位２場所での横綱昇進なら昭和以降では双葉山（１９３８年１月新横綱）と照国（４３年１月新横綱）の２人で、年６場所制では初めて

▽２２歳（春場所千秋楽翌日が誕生日）で横綱昇進なら北の湖、大鵬に次ぐ昭和以降３番目の年少記録

▽欧州出身初の横綱