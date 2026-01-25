板谷由夏、“サムゲタン風”の煮込み料理を手作り 調理する様子を披露し「冷え切った身体にぴったり」「レシピ知りたい」の声
俳優の板谷由夏（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。サムゲタン風の煮込み料理を調理する過程を披露した。
【写真】「冷え切った身体にぴったり」板谷由夏手作りの“サムゲタン風”煮込み料理
「昨日から喉が痛かった」と書き出した板谷は、「参鶏湯風を作って出かけたのは元気がなくなる予感がしたからです。えらいぜ、あたし」とつづり、調理する過程を収めた動画をアップ。鶏肉に生姜、ねぎ、大根などの具材をたっぷり入れて煮込んだ手料理を披露した。
板谷は「たぶん風邪 早めにベッドへ行きます。インスタあげられるぐらいだから、心配しないで」と伝え、「今日は高橋伴明組 映画『安楽死特区』の舞台挨拶でした」と報告。「大好きな余貴美子さん。かっくいい先輩」と余貴美子との2ショットも披露した。
この投稿には、「身体が温まりますね！」「冷え切った身体にぴったりなお料理」「美味しそうすぎます…」「レシピ知りたいです」と手料理を絶賛する声や、「ご自愛くださいませ」「暖かくしてゆっくり休ん下さい！」「お大事にね」と板谷の体調を気遣う声も寄せられている。
