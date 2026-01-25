人気日本人女子レスラーが圧巻の筋トレ風景を公開。バキバキに分厚い肉体と遠征地でも変わらぬストイックな姿にファンが感銘を受けている。

【映像】日本人女子、圧巻筋トレ風景と“分厚い肉体”

WWE女子スーパースターのカイリ・セインが19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。黙々とトレーニングに励む様子をタイムラプス形式でおさめた動画を公開した。

先日までWWEは欧州ツアーを実施しており、投稿にはドイツやイギリス、デンマークなどの国旗に加え、ベルファスト（アイルランドの都市）に到着した一連の旅程を絵文字などで表現。さらに遠征先でも変わらぬトレーニングのルーティンを紹介している。

動画では力強く懸垂する様子や腕・腹筋など全身をいじめぬく姿が映されており、左手親指の靭帯手術を経て昨年5月に復帰して以降「ゴツくなった」と評判の分厚い筋肉の鎧を垣間見ることができる。

投稿には1.2万件の“いいね”が押され、「キャプテン・カイリは毎日どんどん強くなってる」「ストロング・パイレーツだ」「ツアーのMVPだよ」「欧州でも素晴らしい料理を食べて、素敵な文化遺産を見て、たくさん楽しめたことを祈ってる」と激励のコメントが飛んでいた。

