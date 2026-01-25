YOSHIKI、「本当だ、おしるこ、が映ってる」？ 投稿に反響！「おしるこに囲まれてる」「かわいい」
X JAPANのYOSHIKIさんは1月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身の写真についてのポストを引用し、コメントしました。
【写真】YOSHIKI、「おしるこ、が映ってる」？
この投稿にコメントでは「かわいい」「巨大おしるこに囲まれてる」「白玉が入っていて、美味しそう」「YOSHIKIさんお腹空いてるのかな？」「おしるこにしか見えなくなってしまったw」「調べてくれるYOSHIKIさんが暖かすぎる」「ライトがおしるこに（笑）」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「本当だ、左下に、おしるこ」が……？YOSHIKIさんは、自身の写真についてのポストを引用して「本当だ、左下に、おしるこ、が映ってるように見える。。？」とコメント。ステージでピアノを演奏している自身の写真を投稿しています。写真のYOSHIKIさんの左下には、確かに「おしるこ」のような物体が……。「ちなみに、今夜 @YoshikiChannel 生出演。それまでに調べておきます！」と続けました。
「ただいまー！ 急遽日本に来ました」24日の投稿で「ただいまー！ 急遽日本に来ました」とつづり、米・ロサンゼルスからの緊急帰国を報告したYOSHIKIさん。自身の公式配信チャンネル「YOSHIKI CHANNEL」にて、人気声優の梶裕貴さんとの生対談の配信や地上波テレビ番組への出演などが予定されています。ファンからは「よっちゃーーん おかえりなさい」「ご帰国本当に嬉しいです！」「本当にー？？ 嬉しい」「帰ってきてくださってありがとう」と歓喜の声が寄せられました。
