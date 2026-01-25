スピードスケート女子の高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が25日放送のフジテレビ「石川佳純の「冬、会いに行っciao！」特別編」（後4・00）にVTR出演。元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダリストの石川佳純さん（32）のインタビューの中で、年齢との向き合い方について語った。

「私は30歳で引退したんですけど、25歳くらいから体力や気力に少しずつ変化を感じ始めた」と現役時代を振り返った石川さん。高木に年齢との戦いについて質問した。

高木は「話したら長くなりそうですね」と苦笑しつつも、「前だったら、これでもできたんだけどな…みたいなことって増えてきたなと感じていて、それをヨハン（コーチ）に話したら“年齢のせいにするのは認めない”って言われて」とオランダ人のヨハン・コーチに一蹴されたことを告白した。

22年北京五輪で銀メダルに終わった1500メートル。金メダルを獲得したイレイン・ブスト（オランダ）は当時35歳で、五輪新記録をマークするなど、世界には30代で活躍する選手もいることに気づかされたという。

「“お前は言うほど年齢は上じゃない”みたいな感じのことを言われて、最初は“ん?”って思ってたけど、どこかで自分の中で少しずつうまくいかないと思うことに対して、年齢のせいにしてしまったり。“30歳でも全然若い、全然いける”って心から思われているので、なんとなくこっちも“そんなもんかな?”っていうふうに思う時もある」と複雑な心境を明かした。