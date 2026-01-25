Ãæ¼õ¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤Ï51¤Ê¤Î¤ËŽ¢Â´¶ÈÀ¸164¿Í¤ÇÁá·Ä¹ç³Ê70¿ÍŽ£¡Ä¿ÆÀ¤Âå¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ž¢ËÜÅö¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤Î¤¤¤¤Ž£Ãæ¹â°ì´Ó¹»
¢£¡ÖÃæ¼õÊÐº¹ÃÍ50Âæ¡×¤Ç¤âÁá·Ä¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï
Åìµþ°ì²Ê¡ÊÅìÂç¡¢µþÂç¡¢°ì¶¶¡¢Åìµþ²Ê³Ø¡Ë¡¦Áá·Ä¤Ê¤É¤ÎÄ¶Æñ´ØÂç³Ø¤Ø¤Î¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢ÊÐº¹ÃÍ60°Ê¾å¤ÎÆñ´ØÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤¬²¦Æ»¡½¡½¤³¤ì¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¶È³¦¤Ç¤ÏÈ¾¤Ð¾ï¼±¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æþ»îÊÐº¹ÃÍ¤ÏÃæ·ø¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æñ´ØÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤¬¹â¤¤¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤¡×Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÇ½¸¦R4ÊÐº¹ÃÍ¡Ê¹ç³ÊÎ¨80¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ë¤¬50Âæ°Ê²¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áá°ðÅÄ¡¦·ÄØæ¤òÃæ¿´¤ËÆñ´ØÂç³Ø¤Ø¤Î¹â¤¤¹ç³Ê¡Ê¿Ê³Ø¡Ë¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ò4¹»¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Áá°ðÅÄº´²ìÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡Êº´²ì¸©¡¦ÊÐº¹ÃÍ51¡Ë
¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ÎÉ®Æ¬¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Áá°ðÅÄº´²ìÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤À¡£Æ±¹»¤Ï2010Ç¯¤Ë³«³Ø¤·¤¿Áá°ðÅÄÂç¤È¤·¤Æ7ÈÖÌÜ¤ÎÉíÂ°¡¦·ÏÂ°¹»¤Ç¤¢¤ê¡¢Èæ³ÓÅªÎò»Ë¤ÎÀõ¤¤¶¦³Ø¤ÎÃæ·ø¹»¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤ª¤±¤ëÊÐº¹ÃÍ¤Ï51¡Ê2025Ç¯11·îÈÇÆüÇ½¸¦R4¡¢Ê£¿ôÆþ»îÆüÄø¤ÎºÇÄãÊÐº¹ÃÍ¤ò¼¨¤¹¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢2025Ç¯3·îÂ´¶ÈÀ¸¤Î¤¦¤Á125¿Í¡ÊÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¡Ë¤¬Áá°ðÅÄÂç¤Ø¿Ê³Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£Æ±ÄøÅÙ¤Î¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÁá°ðÅÄÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡¦ÊÐº¹ÃÍ67¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢Ãæ³ØÆþ»î¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÄã¤¤¡£
¢£Â´¶ÈÀ¸¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¿äÁ¦¡×¤ÇÁá°ðÅÄ¤Ë¿Ê³Ø
¤³¤Î¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç¤Ø¤Î¿äÁ¦Æþ»îÏÈ¤ÎÂ¸ºß¤À¡£Â´¶ÈÀ¸¤Î¤ª¤è¤½50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬¿äÁ¦¤Ç¿Ê³Ø²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÏÈ¤Ï¶áÇ¯¤µ¤é¤Ë³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢2023Ç¯¤Ë120¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿äÁ¦ÏÈ¤Ï¡¢2027Ç¯¤Ë148¿Í¤Þ¤ÇÁý¤¨¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿äÁ¦¤Ï¹â¹»3Ç¯´Ö¤ÎÉ¾Äê¤È³ØÆâ¼ÂÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À®ÀÓ¾å°Ì¼Ô¤«¤é´õË¾³ØÉô¤òÁªÂò¤¹¤ëÊý¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À®ÀÓ¾å°ÌÁØ¤Î°ìÉô¤ÏÆñ´Ø¹ñÎ©Âç³Ø¤ä°å³ØÉô¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿äÁ¦ÏÈ¤¬Í¾¤ëÇ¯¤â¤¢¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤ËÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£°ìÉô³ØÉô¤Ç¤ÏTOEFL¥¹¥³¥¢¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«´ð½à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢Æþ³Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð»È¤¤¤ä¤¹¤¤À©ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºß¹»À¸¤ÎÌó7³ä¤¬ÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶å½£°ì±ß¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼óÅÔ·÷¤«¤é¤âÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Ãæ³ØºßÀÒ¼Ô¤Ç¤Ï¶å½£½Ð¿È¼Ô¤è¤ê¼óÅÔ·÷½Ð¿È¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¡¢±óÊý¤«¤é¤Î¿Ê³Ø¼Ô¤Ø¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤â¼ê¸ü¤¤¡£
ÎÀ¤Ç¤Ï¹â1¤Þ¤Ç¤Ï4¿ÍÉô²°¤Ç¡¢Äê´üÅª¤ÊÉô²°ÂØ¤¨¤ò¼Â»Ü¡£½Ð¿ÈÃÏ°è¤ä²ÈÄí´Ä¶¤Î°Û¤Ê¤ëÀ¸ÅÌÆ±»Î¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤ë¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÀ¤ä¶¨Ä´À¤ò¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÀ¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ³Ø½¬»þ´Ö¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¡¢¶å½£Âç¤ÎÀèÇÚ¤¬¼ÁÌä¤Ë¤âÂÐ±þ¡£ÃÏÊý¹»¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³Ø½¬ÌÌ¡¦À¸³èÌÌ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÀÀ¸³è¤Ç¼«Î©¿´¤òÍÜ¤¤¤Ä¤Ä¡¢Æñ´ØÂç¿Ê³Ø¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤Ãæ·ø¹»¡×¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¢£ÊÐº¹ÃÍ50Âæ¤Ç¤â¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤Ï¡Ö½÷»Ò¸æ»°²È¡×¤ËÆùÇö
¢ðó±É½÷»Ò³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡¦ÊÐº¹ÃÍ59¡Ë
2¹»ÌÜ¤Ï¡¢ðó±É½÷»Ò³Ø±¡¡ÊÅìµþÅÔ¡¢ºÇÄãÊÐº¹ÃÍ59¡Ë¤òµó¤²¤¿¤¤¡£ÌÀ¼£»þÂå¤Ë³«¹»¤·¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó·Ï½÷»Ò¹»¤Ç¡¢ÅÔ¿´¶þ»Ø¤Î¹âµé½»Âð³¹¡¦¹Á¶èÇò¶âÂæ¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ë¡£2025Ç¯¤ÎÂç³Ø¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ï¡¢·ÄØæÂç35¿Í¡¢Áá°ðÅÄÂç27¿Í¡£Â´¶ÈÀ¸¤ÎÌó4³ä¤¬Åìµþ°ì²Ê¡¦Áá·Ä¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢MARCH¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ì¤Ð¤½¤Î³ä¹ç¤ÏÌó7³ä¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï³Ê¾å¤È¤µ¤ì¤ë½÷»Ò¸æ»°²È¡Êºù°þ¡¦½÷»Ò³Ø±¡¡¦ÒÖÍÕ¡Ë¤ËÇ÷¤ê¡¢¿·¸æ»°²È¡ÊËÅç²¬¡¦鷗Í§¡¦µÈ¾Í¡Ë¤ò¾å²ó¤ëÇ¯¤â¤¢¤ë¡£Æþ³ØÆñ°×ÅÙ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò¸Ø¤ë¿Ê³Ø¹»¤À¡£
ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢³Ø¹»Á´ÂÎ¤Ç±Ñ¸ì¤ò¶¯¤ß¤Ë¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¤¢¤ë¡£³ØÆâ¿Þ½ñ´Û¤Ë¤ÏÍÎ½ñ¤¬5000ºý°Ê¾åÂ·¤¤¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÂ¢½ñ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¿ÆÉ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ³ØÃÊ³¬¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¥¹¥é¥¤¥É¤òÍÑ¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä½ñ¤¼è¤ê¤ò½Å»ë¤·¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£Ã±¤Ê¤ë¼õ¸³±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤¨¤ë±Ñ¸ìÎÏ¤Ø¤ÈÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µ¢¹ñÀ¸¤È¤Î¡Öº®¹ç¥¯¥é¥¹¡×¤¬¥«¥®
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃì¤¬¡¢µ¢¹ñÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤À¡£Æ±¹»¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¤¬µ¢¹ñÀ¸ÏÈ¤Ç¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤Ç¡¢°ìÈÌÀ¸¤Èµ¢¹ñÀ¸¤Ïº®¹ç¥¯¥é¥¹¤Ç³Ø¤Ö¡£Æü¾ïÅª¤Ë°ÛÊ¸²½¤ä±Ñ¸ì´Ä¶¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èóµ¢¹ñÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ñ¸ìÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Èóµ¢¹ñÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌó3³ä¤¬Ãæ³Ø3Ç¯½¤Î»»þÅÀ¤Ç±Ñ¸¡2µé¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡£
¼çÍ×¿Ê³Ø¹»¤ÎÃæ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¯Ê¸·Ï»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤¡£Ê¸·ÏÈæÎ¨¤ÏÌó70¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢¸æ»°²È¡¦¿·¸æ»°²È¤Î20¡Á50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÄøÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÆÍ½Ð¤·¤¿¿å½à¤À¡£Æñ´Ø»äÂçÆþ»î¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ä¼Ò²ñ¡¢¾®ÏÀÊ¸¤Î´°À®ÅÙ¤Ç¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ë¡£ÆÃ¤Ë¾®ÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢Ãê¾ÝÅÙ¤Î¹â¤¤²ÝÂêÊ¸¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¼«¤é¤ÎÎ©¾ì¤òÏÀÍýÅª¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£µ¢¹ñÀ¸¤ÎÂ¿¤¤´Ä¶¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿Â¿ÍÍÀ¤Ø¤ÎÍý²ò¤äÉ½¸½ÎÏ¤Ï¶¯¤ß¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢Æñ´ØÂç³Ø¹ç³Ê¼Ô¤Ïµ¢¹ñÀ¸¤¬Â¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¹ç³Ê¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤Ï°ìÈÌÏÈÆþ³Ø¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÄê¹»¿äÁ¦ÏÈ¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¦Áá·Ä¤Ê¤É¡Ë¤âÊ£¿ô¤¢¤ë¤¬¡¢³Ø¹»¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÈÌÆþ»î¤ÇÀï¤¨¤ë³ØÎÏÍÜÀ®¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¸ì¤òÉð´ï¤Ë¤·¤ÆºÇÆñ´Ø»äÎ©Ê¸·ÏÂç¤òÌÜ»Ø¤¹½÷»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊÐº¹ÃÍ°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¿Ê³Ø¹»¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¢£¡Ö¸øÊ¸¼°¡×¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥´¤«¤Ã¤¿
£¸øÊ¸¹ñºÝ³Ø±àÃæÅùÉô¡¦¹âÅùÉô¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÊÐº¹ÃÍ51¡Ë
3¹»ÌÜ¤Ï¡¢¸øÊ¸¹ñºÝ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¢ºÇÄãÊÐº¹ÃÍ51¡Ë¤À¡£ÁÏÎ©¤·¤Æ30Ç¯¤Û¤É¤ÎÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Ê¤Î¤Ç¿ÆÀ¤Âå¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³Ø½¬Àß·×¤È³Ø¹»Ê¸²½¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¡¢ÊÐº¹ÃÍ°Ê¾å¤ÎÀ®²Ì¤òÁÀ¤¨¤ë¶¦³Ø¤ÎÃæ·ø¹»¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î³Ø¹»¤ÎÃæ³ØÆþ»î¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢»»¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ô³Ø¤ò´Þ¤à²ÊÌÜÁªÂòÀ©¤À¡£°ìÈÌÆþ»î¹ç³Ê¼Ô¤ÎÈ¾¿ô¤¬2¶µ²ÊÆþ»î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¹ñ¸ì¡¦¿ô³Ø¡×·¿¤Ï¹ç³ÊÎ¨¤¬¹â¤¤¡£Ãæ³Ø¼õ¸³ÆÃÍ¤Î»»¿ô¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢Ãæ³Ø°Ê¹ß¤Ë½¬¤¦¿ô³Ø¤ò½ÐÂêÈÏ°Ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Àè¼è¤ê³Ø½¬¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æþ³Ø¸å¤â¤½¤ÎÊý¿Ë¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ô³Ø¡¦±Ñ¸ì¤ÏÃæ1¤«¤é½¬½ÏÅÙÊÌ¼ø¶È¤òÅ¸³«¡£Ãæ1¡¦Ãæ2¤Ç¤Ï¡¢ËèÄ«20Ê¬´Ö¤Ï³Æ¼«¤¬ÁªÂò¤·¤¿²ÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êü²Ý¸å¤Ë¤Ï½µ1²ó¿ô³ØÉ¬½¤¤Ç¸øÊ¸¼°³Ø½¬¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ø½¬¿ÊÅÙ¤òÄÉµá¤·¤Ä¤Ä¡¢·×»»ÎÏ¤ä´ðÁÃ½èÍýÇ½ÎÏ¤òÁá´ü¤Ë¸Ç¤á¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏÃæ´Ö¡¦´üËö¥Æ¥¹¥È¤òÇÑ»ß¤·¡¢¾®¥Æ¥¹¥ÈÃæ¿´¤ÎÉ¾²Á¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£Ã»´üÅª¤Ê°Åµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àè¼è¤ê¤ÈÈ¿Éü¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø½¬¤¬Æü¾ïÅª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¢£¼«Í³¤Ê¹»É÷¤Ç¡¢¡ÖÅìÂç¡¦¿äÁ¦¹ç³Ê¡×¤âÇÚ½Ð
À©Éþ¤ä¹»Â§¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢³Ø¹»¤Î¸ø¼°È¯¿®¤Ç¤âÈ±¤òÀ÷¤á¤¿À¸ÅÌ¤¬¼«Á³¤Ê»Ñ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¹»É÷¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¼«¤é¹Í¤¨¡¢È½ÃÇ¤·¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×»ÑÀª¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤·¤¿À¸ÅÌ¤¬Â¿¤¤¡£
¹ñºÝ¶µ°é¡¦Ãµµæ³èÆ°¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ä³¤³°¤ÎÊ¸²½¤ò5Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÃµµæ¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢Ãæ3¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸¦½¤Î¹¹Ô¡ÖÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³¡×¤À¡£¥Æ¡¼¥ÞÀßÄê¤«¤é¸õÊäÃÏÁªÄê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È³ØÇ¯ÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¹Ô¤Àè¤Î·èÄê¤Þ¤Ç¤òÀ¸ÅÌ¼«¿È¤¬¹Ô¤¦¡£´Ø·¸³Æ½ê¤È¤ÎÄ´À°¤Þ¤ÇÃ´¤¦¤¿¤á¡¢Ãµµæ³èÆ°¤ÈÆ±»þ¤Ë¼Ò²ñÀ¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼«Î§Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Ï¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤Ë¤â·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÅìÂç¤Ø¤Î¿äÁ¦¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¡¢2025Ç¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸164¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÁá°ðÅÄÂç¡¦·ÄØæÂç¤Ë¹ç·×70¿Í¤¬¹ç³Ê¡£ÅìÂç¡¦µþÂç¤ò´Þ¤à¹ñ¸øÎ©Âç¤ä³¤³°Âç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢Áá°ðÅÄÂç¤Î¿äÁ¦ÏÈ¤¬5¿ÍÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ëÀ¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊÐº¹ÃÍ°Ê¾å¤ÎÀ®²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ä¶¤À¡£
¢£¥È¥è¥¿¡¦JRÅì³¤¤Ê¤É¤¬ÀßÎ©¡ÖÆüËÜÈÇ¥¤¡¼¥È¥ó¹»¡×
¤³¤ÍÛÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¦ÊÐº¹ÃÍ45¡Ë
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢³¤ÍÛÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¢ºÇÄãÊÐº¹ÃÍ45¡Ë¡£Â´¶ÈÀ¸Ìó80¿Í¤Î¾¯¿ôÀº±Ô¤Ç¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¶µ°é´Ä¶¤ò»ý¤ÄÃË»Ò¹»¤Ç¤¢¤ë¡£7¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÅìÂç¡¦µþÂç¡¦Áá·Ä¡¢È¾¿ô¶á¤¯¤¬¹ñÎ©Âç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£Æ±ÊÐº¹ÃÍÂÓ¤ÎÃæ·ø°ì´Ó¹»¤Ç¤ÏÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£
³¤³°¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÍÜÀ®¹»¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Á´ÎÀÀ©¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¡¢JRÅì³¤¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´ë¶È¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹»À¸ÅÌ¤¬ÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢Â¾¸©½Ð¿È¼Ô¤¬ÌóÈ¾¿ô¡¢¼óÅÔ·÷½Ð¿È¼Ô¤¬3³ä¡¢³¤³°½Ð¿È¼Ô¤âºßÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤ÄÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¿Íµ¤Ì¡²è¡ØÆó·î¤Î¾¡¼Ô¡Ù¤ÎºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³Ø¹»¤Î¥â¥Ç¥ë¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÆÃ°Û¤Ê´Ä¶¤æ¤¨¤À¡£
³Ø½¬ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³ØÃÊ³¬¤«¤é½¬½ÏÅÙÊÌ¥¯¥é¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢±Ñ¿ô¤òÃæ¿´¤Ë´ðÁÃ³ØÎÏ¤òÅ°Äì¡£ÎÀÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢½¢¿²Á°¤ËËèÆü2»þ´Ö¤ÎÌë´Ö³Ø½¬¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¼«³Ø¼«½¬¤¬´ðËÜ¤Ê¤¬¤é½ä²ó¤¹¤ë¶µ°÷¤Ë¤è¤ë¼ÁÌä¤â²ÄÇ½¤Ê¤É¡¢¼«Î§¤È´ÉÍý¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿¥Õ¥©¥í¡¼ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ã¼ê¼Ò°÷¤È¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¥ï¥±
¿Ê³Ø¼ÂÀÓ°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÁ´¿Í¶µ°é¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÂÐ¿Í±þÎÏ¡¦ÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¡¦¼«¸Ê´ÉÍýÇ½ÎÏ¤Î3¤Ä¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢¥Õ¥í¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£´ë¶È¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¼ã¼êÃËÀ¼Ò°÷¤¬1Ç¯´ÖÎÀ¤ÇÀ¸ÅÌ¤È¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢À¸³è»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¡£Âç³Ø¼õ¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ä¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í¤«¤éÄ¾ÀÜÊ¹¤±¤ë´Ä¶¤Ï¡¢Â¾¹»¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤À¸³¶¤Îºâ»º¤È¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢Å°Äì¤·¤¿À¸³è´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¡È´Æ¹ö·Ï¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ê¿Æü¤Î¼«Í³»þ´Ö¤Ï¿©»ö¡¦ÆþÍá¤ò´Þ¤á¤ÆÌó2»þ´Ö¡£µÙÆü¤Ë¤Ï³°½Ð¤â²ÄÇ½¤À¤¬¡¢À¸ÅÌ¤òÁª¤Ö´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£³Ø¹»Êý¿Ë¤ËÀ¸ÅÌ¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤È¤â»¿Æ±¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¤é¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹´Ä¶¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¥³¥¹¥Ñ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
°ËÆ£ Þæ°ìÏº¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
¼õ¸³¡¦³ØÎò¸¦µæ²È¡¢¤¸¤å¤½¤¦¤±¤óÂåÉ½
1996Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¼Ò²ñ²Ê³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Ë½¢¿¦¡£2022Ç¯¤¸¤å¤½¤¦¤±¤ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¤Î¹Êó»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¹â³ØÎò1000¿Í°Ê¾å¤Ø¤Î¼õ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤äÆÈ¼«¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤ò¡¢X¤äYouTube¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÃæ³Ø¼õ¸³ »Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤òËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¼õ¸³¹»Áª¤ÓÀïÎ¬¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤Ï¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤ ¹â¹»¼õ¸³¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¼õ¸³¡¦³ØÎò¸¦µæ²È¡¢¤¸¤å¤½¤¦¤±¤óÂåÉ½ °ËÆ£ Þæ°ìÏº¡Ë