¿ÛË¬Ëâ¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¡×º´Æ£¸÷Î±¡ÖÂåÂÇ¡×¤Ç¡ÖÁ´ÆüËÜ£Ô£Ö£¶¿Í¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡×Ã¥¼è¡Ö¸·¤·¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ë¡×¡Ä£±¡¦£²£µËëÄ¥
¢¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥¦¥©¡¼¥º£²£°£²£¶¡×¡ÊÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¡¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡¡¥Û¡¼¥ë£´¡Ë
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£²£µÆü¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡¡¥Û¡¼¥ë£´Âç²ñ¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥¦¥©¡¼¥º£²£°£²£¶¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£²»î¹ç¤ÇÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£Ô£ÖÇ§Äê£¶¿Í¥¿¥Ã¥°²¦¼ÔÁÈ¤ÎÂç¿¹ËÌÅÍ¡¢æ±Íò¡¢Â¾²Ö»Õ¤¬ÎëÌÚ½¨¼ù¡¢¿ÛË¬Ëâ¡¢ÅÄÂ¼ÃË»ù¤È£·ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÏÅö½é¡¢º´Æ£¸÷Î±¤¬ÎëÌÚ¡¢ÅÄÂ¼¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÄ©Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬£±£¹Æü¤Ëº´Æ£¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤¬È¯³Ð¡£·ç¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µÞ¤¤ç¡¢¿ÛË¬Ëâ¤¬ÂåÂØ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¹¡¦£±£µ¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ°ÊÍè¡¢£´¤«·î¤Ö¤ê¤Ë²¦Æ»¥Þ¥Ã¥È¤Ë»²Àï¤·¤¿¿ÛË¬Ëâ¤ÏÂ¾²Ö»Õ¤Ë¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÌöÆ°¡£ÎëÌÚ¤È¥À¥Ö¥ë¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤òÂç¿¹¤ËÆÍ¤»É¤·ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ë¤·²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£¡¡
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¿ÛË¬Ëâ¤Ï¡Öµ×¡¹¤ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Íè¤¿¤Ê¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É·Ú¤¤¤Ê¡£¸·¤·¤µ¤¬Á´Á³Â¤ó¤Í¤§¤¾¡£¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò¹¤²¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸·¤·¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ë¡£º¹ÊÌ¤Í¤§¤¾¡ª¥Þ¥¸¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ü¥³¥Ü¥³¤À¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥Ð¥«¤Î»þÂå¡×¤ÇÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ë¡Ö¶èÊÌ¤À¤Ê¡£º¹ÊÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡£º£¤Î¥«¥Ã¥È¤À¤Ê¡£ÌäÂêÈ¯¸À¤À¡×¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤ì¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤ì¡¢¤ªÁ°¤Ï¡×¤ÈÌîÊü¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£ÅÄÂ¼¤â¡Ö²¿¤À¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡×¤È¿ÛË¬Ëâ¤ËµÍ¤á´ó¤ê¡¢£³¿Í¤ÏÇÍ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é´¨É÷¿á¤¯ËëÄ¥¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡£