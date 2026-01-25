「カラダでX字を描くの」──肩があらわになったタイトな服を着て、あでやかに微笑む黒髪の美女。彼女は、中国のインフルエンサーであるチョウ・ユエン（46）。"性教育の達人"を自称して高額なセミナーを開催し、現地で物議を醸している。

【写真を見る】自称「“性教育の達人”」肩があらわになったタイトな服で「カラダでX字を描く」「アイコンタクト」などの実演をしている様子

チョウは、「Douyin」や「小紅書」といった中国の大手プラットフォームにアカウントを持ち、合計で約20万人のフォロワーを抱えている。SNSのプロフィール欄には、〈40代の女性起業家／性ビジネスの第一人者／性文化博物館の創設者／女性の魅力の成長／眼差し、気品／影響を受けた女性は100万人超〉などと記載されている。

"性教育の達人"として知られる彼女は何者なのか。海外事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「中国初の女性向け性教育プラットフォームの創立者として、アイコンタクトのやり方など、女性向けに"モテテク情報"を発信してきました。

彼女の『カラダでX字を描く』といった印象的なフレーズや仕草をネタにする人々も多く、いわゆるネットミームのような扱いをされていますが、それだけ注目されている存在だということでしょう。

20代と見紛う若々しいルックスですが、46歳で2児の母とされています」

SNSを通じて無料で情報発信するだけでなく、有料のセミナーも開催しているという。前出のジャーナリストが続ける。

「有料のセミナーには、チョウを中心に複数の女性講師がおり、行為に関するあけすけなレッスンが行われていたようです。中国メディア『紅星新聞』では、セミナーの元スタッフが『かなり露骨』『恥ずかしい思いをした』と証言しています。

オンラインとオフライン両方の講座があり、日本円にして200円程度のお試し感覚で受講できる安価な講座もありますが、高額な講座だと、受講料はなんと10万元（日本円にして約225万円）に達します。しかし受講者は多かったようで、セミナーで2400万元（約5億4000万円）の収益を上げていたとも報じられています。

チョウの過激な活動には批判が殺到し、現在、彼女のSNSアカウントの多くが非公開になっている。

「中国では、日本と違い、性産業が非常に厳しい取り締まりの対象になっています。"12時間で1000人以上と寝た女性"ことイギリス出身のボニー・ブルーを筆頭に、SNSを駆使してアダルト系コンテンツで荒稼ぎするインフルエンサーは世界中に大勢いますが、中国で同じような活動をするのは実質不可能だと言えそうです」（前出・海外事情に詳しいジャーナリスト）

このまま"性教育の達人"は消えていくのか、それとも──？