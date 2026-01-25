東京・上野動物園で飼育されている双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが、２５日に最終観覧日を迎えた。倍率２４・６倍の抽選に当たった４０８０人が午後４時３０分頃まで観覧し別れを惜しんだ。

最終観覧を終えて取材に応じた同園の金子美香子副園長は「これまで２頭の成長を見守っていただいた皆様、ありがとうございますどうか温かく見送っていただきたいと思います。生まれてから２頭を見守ってきた人たちが、最後の時を一緒に過ごしたい気持ちが大変伝わってきた」と来園者たちに感謝した。２７日に中国・四川省へ旅立つ２頭へ「（上野生まれ）初めての双子で学ばせてくれた大切な２頭。新たな環境に慣れて、健康で元気に暮らすことを願っております」と思いを込めた。

２頭が中国へ返還されると、１９７２年にカンラン、ランランが初来日して以降、初めて日本で飼育されるパンダがいなくなる。上野にとっても２００８年から１１年２月に２頭の父リーリー、母シンシンが来日するまでの３年間の“空白期間”以外では初めてパンダがいなくなる。今後については「東京都が色々と考えている」と前置きした上で「上野動物園としても新しいパンダはまた来てもらいたい」と話すにとどめた。一方で「パンダといえば上野。長らく日本でずっとパンダが見られる環境だったのが、いったん途切れるのはとても残念な部分はある。またパンダを飼育したい気持ちはある」と率直な思いも口にした。

今後、飼育施設「パンダのもり」は修繕作業などをした上で、パネルやフンのサンプルなどを展示し来園客が見られる状態にする予定だという。園としては「パンダだけを飼育しているわけではない。生物多様性を伝える場」として、今後も動物の魅力を発信していきたい考えを示した。