日本テレビ系「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜、後９・００）第３話が２４日、放送され、ゲスト出演した個性派俳優にＳＮＳ上では「え、こっちにも」「今期ドラマ多くない？」と今クールの出まくりっぷりに驚きの声があがっている。

「パン恋」では、一葉（上白石萌歌）に「意味は？」「若いねー」を連発する、上から目線のベテランカメラマン・喜多島役を演じた。

小手はフジテレビ系「プロフェッショナル〜保険調査員・天音蓮〜」（木曜、後１０・００）で、天音（玉木宏）を信頼するボス、「深山リサーチ」所長・深山役。テレビ東京系「元科捜研の主婦」（金曜、後９・００）では、吉岡詩織（松本まりか）を信用しきれない科捜研の副所長を演じている。

レギュラー出演する２作に加え、「パン恋」ゲスト、さらには映画「新解釈・幕末伝」も公開中で、ネット上では「今期ドラマは、アチラコチラに小手伸也さん出てきてて、ホント凄い…」「今期ドラマ多くない？」「最近よく見るな〜」「今期は小手伸也とマチルダさんが大渋滞している」「クセ者役に引っ張りだこ」「こっちちの小手伸也」「え こっちにも小手伸也が！ｗ」「小手伸也さんまーーーたクセ＆アクの強い濃いキャラ役やってんな」と多くの反応があがっている。