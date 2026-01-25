ダイアジェンヌ期間限定カラー登場！上品モカブラウンで美ボディメイク

プロポーションづくりを支えてきたダイアナの補整下着「ダイアジェンヌ」から、期間限定の新色《モカブラウン》が登場しました。発売期間は2026年1月5日（月）～4月30日（木）まで。補整下着でありながら、日常のファッションに自然に溶け込むニュアンスカラーは、気分も装いも格上げしてくれそう。機能性と美しさを両立した、今だけの特別なカラーに注目です。

肌に溶け込むモカブラウンの魅力

新色《モカブラウン》は、カフェモカのような柔らかさと深みを併せ持つカラー。肌馴染みがよく、透けにくいため、明るい色の洋服にも合わせやすいのが特徴です。

上品で知的な印象を与えてくれるので、補整下着でありながら気分まで整えてくれる存在に。毎日のコーディネートに自然と寄り添う、大人のためのニュアンスカラーです。

長年愛されるダイアジェンヌの実力

「ダイアジェンヌ」は1986年に誕生し、1997年に現在の形へと進化。女性の体の奥行きや動きを計算し尽くした立体パターンで、美しい曲線を描き出します。

ボディスーツは49パーツ、44工程という手間をかけた設計で、優れた補整力と快適な着心地を両立。長時間の着用でもストレスを感じにくく、理想のプロポーションづくりをサポートします。

期間限定カラーの商品ラインアップ

＜ラインナップ＞

・ハーフカップブラジャー：19800円（税込）

・コルセット：52800円（税込）

・ハイウエストショートガードル：25300円（税込）

・カラーバリエーションショーツ：4950円（税込）

《モカブラウン》は、複数アイテムで展開されています。いずれも期間限定カラーでの販売。ダイアナオンラインショップにて購入可能ですが、初めて購入する方はサロンでの採寸が必要となります。

今だけのカラーで自分らしい補整習慣を

補整力だけでなく、色の美しさにもこだわりたい女性にぴったりなダイアジェンヌの期間限定《モカブラウン》。毎日身につけるものだからこそ、気分が上がるカラーを選びたいですよね♡

販売は2026年4月30日（木）までの期間限定。気になる方は、ぜひこの機会にサロンでの試着体験から始めてみてください。