Snow Man目黒蓮の腹筋動画が公開、なかやまきんに君が指導「効いてるのかい？効いてないのかい？」 『日曜日の初耳学』
きょう25日放送のMBS・TBS系バラエティー『日曜日の初耳学』（後10：15）を前に、番組公式SNSが更新され、Snow Man・目黒蓮の腹筋動画が公開された。
【動画】目黒蓮が腹筋、なかやまきんに君が指導
今回は「なかやまきんに君先生の熱血授業」に、スペシャル特待生として目黒が“緊急出席”。なかやまきんに君が自ら研究を重ねて開発した、お正月太り解消にぴったりのトレーニング4つを伝授する。
動画では、目黒が腹筋を披露。きんに君は「目黒くん、さすがの腹筋いいですね！」「体脂肪がないので、皮膚の下にすぐ腹筋です！」など、目黒のボディに感服。
さらに「さあ、目黒くんの腹筋、効いてますか？」「効いてるのかい？効いてないのかい？どっちなんだい？」とおなじみのネタで盛り上げている。
