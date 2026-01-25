菊地凛子さん主演、生方美久さん脚本のミステリードラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』（フジテレビ系、日曜午後11時15分〜）の第３回「嘘を見破るための嘘」が1月25日、放送される。

【写真】居酒屋に集うのは、誰もが何かを抱えた“嘘つき”たち

新潟のとある小さな居酒屋。店に集うのは、誰もが何かを抱えた“嘘つき”たち。離婚した、元夫の幸助（錦戸亮）に呼び出された主人公・みつ子（菊地凛子）と、自称イケメン結婚詐欺師の中村（塩野瑛久）、そして頭から血を流しながら入ってくる刑事・並木（竹原ピストル）は、どういう訳か、席を共にすることに。そんな中、テレビには近くで起きた轢き逃げ交通事故のニュースが…。果たして誰が「嘘つき」なのか？

嘘つきだらけの居酒屋で繰り広げられる、怪しいクリスマスの夜の物語。

主題歌は、FUJIBASEの『yosuga』。音楽はフジモトヨシタカさん。

＊以下、1月25日放送回のネタバレを含みます。

第3回あらすじ

結婚詐欺師になった経緯を話す中村。

3人に天使と悪魔のクイズを出す。



（『嘘が嘘で嘘は嘘だ』／(c)フジテレビ）

「天国と地獄の分かれ道に、真実しか言わない天使と嘘しか言わない悪魔がいます。」と、嘘の攻略法を雄弁に話す中村の話に盛り上がる4人。

一方、ニュースでは轢き逃げ事件の続報が…。