最高級「アクア Z」の装備がスゴい！

トヨタは2025年9月1日、コンパクトなハイブリッドカー「アクア」の一部改良を発表し、同日に販売を開始しました。

アクアは、ハイブリッド車の普及を加速させた「プリウス」に続くハイブリッド専用車種として、2011年に誕生。

「21世紀のコンパクトカーのスタンダード」を目指して開発された初代モデルは、圧倒的な燃費性能と扱いやすいボディサイズで瞬く間にベストセラーとなり、幅広い層から支持を集めてきた歴史があります。

その後、細かい一部改良やマイナーチェンジを繰り返して熟成を重ね、2021年に現行モデルである2代目が登場しました。

2代目は、トヨタのクルマづくりの構造改革である「TNGA（GA-Bプラットフォーム）」を基盤に、メカニズムを一新しています。

注目のパワートレインには、最高出力91PS、最大トルク120Nmを発生する1.5リッターダイナミックフォースエンジンと、最新のハイブリッドシステムを搭載。

さらに、高出力な「バイポーラ型ニッケル水素電池」を世界で初めて駆動用バッテリーとして採用。これらの効率化によって、WLTCモード33.6km／L〜34.3km／Lという圧倒的な低燃費と、アクセル操作に対するレスポンスの良さを両立しているのが大きな特徴です。

また、この優れた動力を路面に伝える駆動方式には、2WDとE-Four（電気式4輪駆動方式）の2種類が用意されており、いずれのグレードでも選択が可能となっています。

グレード構成は、必要十分な機能を備えたエントリーグレードの「X」、機能と装備のバランスに優れた中間グレードの「G」、多彩な先進技術を取り入れた最高級グレードの「Z」という3タイプを軸に展開されています。

2025年9月に実施された一部改良では、全車に共通してイメージを大幅に刷新するデザインの変更が施されました。

フロントマスクには、近年のトヨタ車のアイデンティティである「ハンマーヘッドシャーク」を模したユニークな“サメ顔”を採用。これにより、これまでの親しみやすさに加え、より先進的で洗練された表情へと進化を遂げています。

安全装備が大きく刷新された点も改良のトピックで、進化を続ける予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」において、プリクラッシュセーフティやロードサインアシスト、発進遅れ告知機能など、計6つの機能が拡充・改善されました。また、利便性の面ではコネクティッドナビ対応の「ディスプレイオーディオ」を全車に標準装備しています。

そんなアクアの中でも、ラインナップの頂点に君臨し、価格も最も高価な仕様となるのが最高級グレードの「Z」です。

価格（消費税込）は、2WDが282万4800円、E-Fourが302万2800円に設定されています。フラッグシップにふさわしく、Zには特別な装備が多数盛り込まれました。

エクステリアでは、フルLEDヘッドランプに加えて、ターン・クリアランス・デイライトの各機能を備えた「ライン発光LED」を併用し、昼夜を問わず優れた被視認性と未来的なルックスを両立しています。

また、Z限定のメーカーオプションとして、ダーククリア切削光輝とブラック塗装を組み合わせた「専用15インチアルミホイール」が用意され、足元から高級感を演出することが可能です。

ボディカラーは、新色の「クリアベージュメタリック」を含むモノトーン8色と、ブラックマイカとのツートーン3色の計11色という豊富な選択肢が用意されました。

インテリアも質感にこだわり、シルバー塗装を施した本革巻き3本スポークステアリングホイールをはじめ、随所に本革をあしらうことで上質な室内空間を創出。

さらに、車内を快適な空気環境に導く「ナノイーX」や、「スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアグリーンガラス」を標準装備しています。特に車載ナビ機能が強化された「ディスプレイオーディオ Plus」が標準となるのもZならではの魅力です。

安全面での優位性も高く、高度運転支援によって駐車をスムーズにサポートする「トヨタ・チームメイト アドバンスト パーク」をメーカーオプションで選択できるのはZのみとなります。

先進のデザインと充実の装備、そして圧倒的な低燃費と、今回の一部改良を経てさらに磨きがかかったアクア Zは、コンパクトカーの枠を超えた満足感を与えてくれる、まさに「小さな高級車」と呼ぶにふさわしい一台と言えるでしょう。