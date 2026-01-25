¡Ö¤³¤ì¤Ï¿À7¡×½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óà¥ì¥¸¥§¥ó¥É½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¤³¤ÎÊý¡¹¤ÏÁ´°÷¤ï¤«¤ë¡×
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼Âç½¸¹ç
¡¡º£Ç¯¤Ç45²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡×¸ø¼°X¤¬ÈäÏª¤·¤¿à¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçºå¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î³§¤µ¤ó¤¬½¸·ë♡³§¤µ¤ó¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó(53)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Í¿¹Íµ»Ò¤µ¤ó(59)¡¢ÁýÅÄÌÀÈþ¤µ¤ó(62)¡¢Ìî¸ý¤ß¤º¤¤µ¤ó(47)¡¢ÀéÍÕ¿¿»Ò¤µ¤ó(49)¡¢Ê¡»Î²ÃÂå»Ò¤µ¤ó(43)¡¢½Â°æÍÛ»Ò¤µ¤ó(46)¤Î7Ì¾¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼Ã£¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡Âç²ñ¸ø¼°YouTube¤Ë¤ÏÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²òÀâ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢6¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤â¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Î²òÀâ¼Ô¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò»Ù¤¨¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾¥é¥ó¥Ê¡¼Ã£¤Î»Ñ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¤³¤ÎÊý¡¹¤ÏÁ´°÷¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¿À7¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¥ã¥éÇ»¤½¤¦¤ÊÊý¡¹¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤½¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£