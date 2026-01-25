気象予報士でタレントの穂川果音（39）が25日までに自身のインスタグラムを更新。白ニット姿での“今年初お鮨”ショットを公開した。

「今年初お鮨 前から気になっていた@evan_craftedjapanへ つまみは素敵なお料理が沢山でボリュームもあるし日本酒のラインナップもたくさんあって、しかもドリンク込み込みで16500円とコスパが最高すぎる〜！」と、白ニット姿で握りをパクッとしている写真などをアップ。

そして、「お腹がいっぱいで、幸せな時間でした〜 常連のお客様にも人気のお店で、早めの予約がオススメだよ」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「美味しそう」「ヨダレ出ちゃう」「素敵です」「めっちゃかわいい」「最高！魅力的」などの声が寄せられている。

穂川は現在、ABEMA報道番組「ABEMA Prime」に気象予報士として出演中。公式プロフィルは身長1メートル70、東京都出身。

趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。血液型はA。